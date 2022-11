Alfa habló de las extensiones de Juan en Gran Hermano 2022: "El olor a podrido..."

Embed

“Es como un entretejido. Se le fue para adelante y es todo pelado”, tiró Alfa en charla con sus compañeros a puro gesto y contó la charla que tuvo con Juan sobre este tema en particular.

"Vos sos pelado, tenés un casquito", le había dicho en su momento Alfa. A lo que Juan le detalló que su peinado se debía a la combinación de su pelo verdadero y extensiones.

Ahí Alfa amplió categórico en medio de las risas de quienes lo escuchaban: "No tiene pelo, debajo de todo eso no hay nada. Es un asco, el olor a podrido que debe tener eso...".

alfa.jpg

Juan aseguró entre lágrimas que no es violento y está arrepentido

El lunes Juan Reverdito, el último eliminado de Gran Hermano 2022, participó de una entrevista íntima con Santiago del Moro, en la que habló de todo, se quebró en vivo, y reconoció que "jugó mal" dentro de la casa.

"Creo que me equivoqué, fui al choque y estoy arrepentido", aseguró el taxista de cuarenta años que recibió casi un noventa por ciento de los votos negativos del público el último domingo.

Muy cuestionado por los analistas del ciclo de Telefe por sus actitudes dentro de la casa, su manera de relacionarse con sus compañeros y sus malos modos hacia ellos, Juan no pudo evitar quebrarse en llanto, e intentar demostrar su verdadera manera de ser.

"Jugué mal pero estoy tranquilo que mi hijo sabe qué tipo de persona soy", dijo entre lágrimas. Y agregó notablemente angustiado: "Jamás me metí con la sexualidad de cada uno, si se vio así pido perdón, yo no soy una persona violenta".

"No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida y listo, lo tomo como un juego que no supe jugar bien", cerró.