Gran Hermano 2022: Juan aseguró entre lágrimas que no es violento y está arrepentido

Muy cuestionado por los analistas del ciclo de Telefe por sus actitudes dentro de la casa, su manera de relacionarse con sus compañeros y sus malos modos hacia ellos, Juan no pudo evitar quebrarse en llanto, e intentar demostrar su verdadera manera de ser.

"Jugué mal pero estoy tranquilo que mi hijo sabe qué tipo de persona soy", dijo entre lágrimas, y agregó notablemente angustiado, "jamás me metí con la sexualidad de cada uno, si se vio así pido perdón, yo no soy una persona violenta".

"No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida y listo, lo tomo como un juego que no supe jugar bien", cerró.

Gran Hermano 2022, la gala: Juan fue el cuarto eliminado del reality de Telefe

Cuarta gala de eliminación en Gran Hermano 2022. El programa conducido por Santiago Del Moro en Telefe es un suceso y este domingo se vivió la salida de un nuevo participante en una votación que fue tendencia en todas las redes sociales.

Alfa, Juan, Agustín, Nacho y Daniela eran los cinco nominados que podían quedar afuera de la competencia. Lucila, más cónocida como 'la Tora' fue sancionada por sacarse el micrófono a próposito y es por eso que no pudo salvar a ninguno de ellos, perjudicando a los más cercanos a ella que podrán quedar out.

Y este domingo 13 de noviembre, en una nueva y picante gala de eliminación, quien abandonó la casa más famosa del país fue Juan Reverdito convirtiéndose en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022.

Primero se supo que Agustín había sacado la menor cantidad de votos al llegar a los 0,78%, en segundo lugar se conoció que Nacho también se quedaba en la casa al haber logrado el 3,27%. Luego fue el turno de Daniela al llegar al 6,53%.

La placa final se definió entre Alfa y Juan. El participante de 60 años obtuvo el 11,86% de los votos mientras que el taxista logró el porcentaje más alto: 88,14%.

"Es un juego... Y vine a comprar un sueño y no lo cumplí. Pero la pasé bien", señaló el participante al llegar al estudio y antes de abrazarse con sus seres queridos.