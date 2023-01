Alfa recibió información del exterior y hay polémica en Gran Hermano 2022

Embed

"Pasó y dijo: 'Alfa, chino, alejate de Camila'. Dos veces lo dijo. Bien fuerte, pero bien fuerte.... se vino con un megáfono", comentó el hombre de Tigre, en una charla en la cocina con Julieta y Daniela.

En el jardín, Agustín le contó a Marcos que él también escuchó ese grito. "¿Qué escuchaste?", le preguntó el salteño. "Alfa, chino...", precisó Frodo, pero en ese instante GH cortó la transmisión de Pluto TV.

Al parecer, la persona que pasó por los estudios de Telefe sería una amigo de Alfa, que intenta que el más veterano del reality cambie su relación con Camila.

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio entró en crisis y tuvieron que contenerla

Julieta Poggio tuvo una fuerte crisis en la casa de Gran Hermano 2022. Disney -como le dicen sus compañeros- entró en llanto por un insólito motivo y nadie podía controlarla.

Todo se desató cuando la joven se dispuso a hacer un sándwich. Como no encontró una tostadora tostadora eléctrica, se le ocurrió usar una wafflera.

"Va a reventar si lo pones arriba. Está chorreando todo... se está quemando", exclamó Alfa, al ver a Disney en la cocina, preparándose su sándwich. "¿Te pregunté cómo me gusta comerlo?", le respondió al más veterano de la casa.

Thiago también criticó a Julieta. "No es lo mismo una tostadora, que una wafflera", le dijo el muchacho.

En ese momento, Disney se sacó y explotó con su compañero. "Si me vas a hablar para pelearme, no me hables más. Yo no te peleo a vos!", exclamó.

La situación logró exasperar a la joven. "¡Me ponen de mal humor! Hago cualquier cosa y todos me pelean. Me tienen cansada. ¡Todo el día jodiéndome!", expresó, con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Alfa y Camila fueron a contener a Julieta. "Ya me cansan.... Todos deándome... ¿qué les pasa?", sentenció.