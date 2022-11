Alfa va a demandar a uno de sus compañeros de Gran Hermano 2022: "¡Las va pagar!"

Embed

Alfa recordó que Nacho lo increpó para reclamarle por las palabras subidas de tono que tuvo con Coti. "¿Sabés qué tiene miedo el p... de mierda? Que yo le haga una denuncia porque él me gritó. Me dijo: 'vos tenes 60 años, una hija y una nieta'. ¡Las va a pagar!", sostuvo.

"Ojo ustedes también, se los digo por grande... soy calentón y todo, pero nunca hablé mal de él, no hablé mal de nadie. ¡Ojo con Nacho!", agregó.

Al finalizar, Alfa aseguró que Nacho quedó al borde de la eliminación en Gran Hermano 2022. "Se le fue La Tora y el próximo en irse es él", sentenció.

La tremenda confesión sexual de Julieta en Gran Hermano 2022

En una charla picante con Coti Romero y Daniela Celis en la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio lanzó una fuerte confesión sexual.

Disney -como le dicen cariñosamente en el reality- le comentó a las chicas que ella no puede seguir adelante una relación si no se siente enamorada desde el primer día.

“Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó.

En ese momento, Julieta recordó que terminó con un ex en pleno acto sexual. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, precisó.

Coti y Daniela estaban un tanto sonrojadas, pero Disney permanecía inmutable. “Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”, remató.