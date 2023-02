Alfa y Laura Ubfal coquetearon en el estudio de Gran Hermano 2022: "Me excita"

En este marco, Gastón Trezeguet subió a su cuenta d Tik Tok un video del participante y la panelista, en el que él coquetea con ella, con piropos, incluso, algo polémicos.

El panelista de A la Barbarossa (Telefe) publicó en TikTok un clip en el que Alfa se acerca a Laura para tocarla y expresa: "¡Me excita!". "¿Cómo que te excita?", le dice el ex Gh y Alfa dice: "¡Me excita!". "¿Cómo te va Alfita? ¿Te vas o no te vas?", le dijo ella cariñosamente.

"¡Me excita, mirá!". "Bueno, vas a tener dos trabajos: excitarte y desexcitarte", le dijo ella, irónica, luego de que saludarse afectuosamente, demostrando que son excelentes compañeros.

El importante proyecto de Alfa en TV tras su paso por Gran Hermano 2022

Walter Alfa Santiago fue uno de los participantes más picantes de Gran Hermano 2022. El hombre de Tigre logró una enorme repercusión por su enfrentamientos y estrategias en el reality de Telefe.

Después de su experiencia en el juego, Alfa empezó a recorrer los programas de espectáculos y mostró que tiene una gran facilidad para enfrentar las preguntas y manejar las cámaras.

Este miércoles en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que el hombre de Tigre se prepara para debutar como panelista. "Se suma al programa de Georgina Barbarossa", reveló el periodista.

Alfa estuvo como invitado en A la Barbarossa y generó un divertido ida y vuelta con la conductora. Por esa razón, los productores decidieron convocarlo para que esté fijo en la mesa.