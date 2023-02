El drama de Alfa de Gran Hermano 2022, que lo llevó a dejar su casa

Ante la información, Alfa se encargó de aclarar qué fue lo que pasó. "Yo dejé todo preparado para que se hagan todos los pagos, pero las boletas de luz no se pagaron. El miércoles voy a tener que ir y pagar todo", detalló.

Cuando le preguntaron dónde se estaba quedando, el hombre de Tigre se mostró enigmático. "No puedo dar mi domicilio", bromeó el ex participante de Gran Hermano 2022.

Embed

El mejor amigo de Marcos reveló el dato más importante sobre el estado sentimental del jugador de Gran Hermano 2022

Marcos Ginocchio levanta suspiros entre los fans de Gran Hermano 2022. El salteño, que es uno de los favoritos para llegar a la final, despierta piropos entre los seguidores del reality por su belleza y personalidad.

Este lunes, en una nota con el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa, Juan Martín, el mejor amigo del participante, reveló un detalle importantísimo sobre el estado sentimental del joven.

Embed

Gastón Trezeguet le preguntó si Marcos está en pareja o entró soltero a Gran Hermano 2022. "No estoy muy al tanto de eso", respondió el invitado desde el móvil.

"¿Tiene novia o no?", insistió Robertito Funes, que reemplazó a Georgina en la conducción. "No, no tiene novia", precisó Juan Martín, abriendo la puerta a miles de mujeres que sueñan con conquistarlo.