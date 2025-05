Alfredo Casero disparó con todo contra El Eternauta de Ricardo Darín: "No tenía nada que ver..."

Casero también se metió de lleno en el cruce entre Julio Chávez y Ricardo Darín: “A Julio no lo quiero ni un car… Darín es mucho mejor”, y sumó filoso: "Yo me traté de acercar un montón de veces, pero el desprecio y la manera como te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es y yo no lo veo tan grande a ese tipo”.

Ricardo Darín en El Eternauta.jpg Ricardo Darín y su revelación sobre El Eternauta en Netflix: cuál fue la escena que no salió en la serie.

¿Qué dijo Alfredo Casero sobre su furia en Bondi? “Tienen una mala costumbre que es cag… en el que está hablando y no podés ponerte a hablar del otro lado cuando pido tres veces”, relató el actor al aire y agregó: “Realmente me hace mal porque yo estoy atento y alguien me está hablando del otro lado, no era necesario. Me chup… un huevo Pepe o papa, no me importa”.

Por último, Alfredo Casero dejó en claro cuál fue el comentario de Pepe Ochoa que lo hizo estallar al aire: “Me dijo ‘¿qué pasa Alfredo?’ y ahí se me salió la cadena, yo ya soy viejo”.