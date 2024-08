Alicia Barbasola abandonó sorpresivamente el piso de A la tarde: fuerte descargo, enojo y escándalo

Embed

Ante esa condición, el periodista Luis Ventura se indignó y dijo que prefería irse si no podía hacer intervenciones: "Perdón, yo me voy a levantar porque no me parece estar sentado acá en una entrevista en la que cual no se puede preguntar".

En ese instante, Alicia también se levantó, saludó a la conductora y se fue del piso. "Me retiro porque este es el trabajo de Luis y no quiero incomodar a nadie. Este es un tema que toca una fibra emocional muy particular. Vine mentalizada a hablar de mujer a mujer", argumentó.

Finalmente, Karina pidió un corte comercial, habló con la invitada, el clima se calmó y continuaron con el mano a mano.

El polémico video de Alicia Barbasola con Andrés Nara tras la denuncia por violencia de género

Luego de que Andrés Nara recibiera una denuncia por violencia de género hacia su mujer, Alicia Barbasola, la mediática publicó este miércoles en su cuenta de Instagram un controvertido video con su marido.

En su red social, Barbasola compartió imágenes con Nara donde se los ve abrazados. Además, la rubia decidió musicalizar el video con la canción ¿Qué hubiera sido?, de Karol G. "El amor nunca deja de ser…1 Corintios 13. (Recuerdos)", escribió en el epígrafe del posteo.

La semana pasada, Barbasola había estado en LAM (América TV) para hablar de la detención de Nara. "Hubo muchas mezclas de verdades y mentiras. Está la denuncia de una vecina, eso es real, yo no denuncié", había contado.

Y había agregado: "Escuché por muchos lados que se decía que denuncié, o que llegó la policía y él estaba arriba mío, eso no pasó, que llamé del baño, eso tampoco pasó", había contado Alicia sobre la denuncia que se hizo.

"Es una discusión de pareja, como tiene cualquier pareja. A veces hay situaciones que se van un poco de tono, que no está bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Todas las parejas discuten", había justificado.