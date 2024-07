La confusa versión de Andrés Nara sobre el escándalo con Alicia Barbasola que lo dejó expuesto

Andrés Nara com tel - Captura A la tarde.jpg

Sobre el episodio por el que terminó preso varios días, explicó: “Se trató de una discusión menor, un detalle tonto que no venía al caso. Que duden está perfecto, pero a veces cuando te juzgan está mal y ahí empezó una discusión tonta de pareja”. Claro que desde el set televisivo quisieron saber a qué se refería y él explicó que “había salido una ex diciendo que yo había tenido algo en otro tiempo y quedó confuso el tema, yo le dije que no podía ser y ahí empezó...”.

Y si bien el papá de Wanda y Zaira evitó dar detalles puntuales, se refirió a la pelea. “El punto fundamental fue que me dijo eso, yo no lo tomé a bien y empezamos una discusión típica de pareja, de idas y vueltas y confusiones. La discusión se elevó cuando estábamos llegando a mi casa y se superó todo”, reveló.

Fue allí cuando Luis Bremer remarcó que lo policía lo habría encontrado ejerciendo violencia sobre su mujer, pero Andrés Nara lo negó rotundamente. “Es todo mentira, es absolutamente mentira (...) Del portón de mi casa a donde ocurrió la discusión hay 50 metros, así que nadie puede ver ahí ni el vecino. Además, yo nunca le puse la rodilla. Mi abogado, la policía y la Justicia saben que eso no ocurrió”, sentenció ofuscado.

La explicación de Andrés Nara sobre el confuso episodio con Alicia Barbasola por el que fue preso

A pesar de que Andrés Nara negó rotundamente haber ejercido cualquier tipo de violencia sobre su mujer, la periodista Cora Debarbieri fue al hueso al hacerle saber que si bien "no hay una denuncia de parte de Alicia, pero si hay una declaración que hace ante una psicóloga y ella reconoce que existió violencia”.

Y para corroborar sus dichos, leyó un fragmento de la declaración: “Se encontraban llegando a su domicilio cuando comenzó una discusión y, en el hall delantero de la vivienda, Nara agredió físicamente a la mujer valiéndose de su condición de género, es decir, por ser hombre empujándola y forcejeando. Dice que la arrojaste al piso y que colocaste tu pierna sobre ella con el fin de reducirla apoyando el puño en la mejilla derecha de la mujer”.

Fue allí cuando Nara atinó a deslizar: “Violencia es insultar y también puede ser extrema hasta perder la vida. La que sea es terrible. Lo de la rodilla y la pierna arriba no existió, si estuvimos en el piso. En el forcejeo nos fuimos al piso, yo le puse el pie..., no hubo un golpe, nos soltamos y fin del tema”. “¿Le pusiste el pie?”, preguntaron todos instintivamente. Pero él lo negó: “No, no hubo pie, no hubo una pierna arriba, eso no existió”.

Por último, sobre el motivo por el que pasó detenido cuatro días, Andrés Nara argumentó que la Justicia actuó de oficio. Y tras admitir que efectivamente hubo gritos y malos tratos, aseguró estar arrepentido y aseguró que se dijeron cosas que no pasaron. “Cuando terminó el episodio, Alicia se fue al auto. Yo le había pedido perdón y me había ido al dormitorio. Cuando estábamos charlando, escuchamos la policía, les abrí y les dije que habíamos tenido una discusión”, concluyó.