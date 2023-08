Alicia Barbasola hizo una explosiva revelación sobre la mamá de Wanda y Zaira Nara: "Le mandaba chats subidos de tono a..."

Ángel De Brito le preguntó qué le podía molestar a la ex de Andrés si ya había pasado mucho tiempo de la separación de ellos y ahí la actriz reveló un dato tremendo.

"En diciembre ya salía con Andrés y Nora le mandaba chas subidos de tono de amor. Yo de todo lo que hablo, tengo pruebas. Pero son cosas delicadas, prefiero mostrártelo en off", dijo Alicia.

Barbasola comentó que Andrés les mostró esos mensajes subidos de tono y le consultó: "¿Qué hago ante esta situación?". El conductor se acercó al instante su lado para poder corroborar él esos chats comprometedores.

Y dio detalles de uno de sus mensajes: "Una vez Andrés le arregló un auto y Nora le escribió: 'No solo me acuerdo de vos cuando se me rompe un auto, también me acuerdo cuando...'" e hizo una gesto dando a entender que le recordaba los momentos sexuales que tenían como pareja.

Las fotos al desnudo de Alicia Barbasola y Andrés Nara que despertó una catarata de críticas y dudas

Alicia Barbasola y Andrés Nara, quienes se casaron en febrero de este año tras unos pocos meses de noviazgo, generaron gran revuelo al ser los protagonistas de una producción de fotos al desnudo para una empresa de perfumes importados.

En los ciclos Socios del Espectáculo y Nosotros a la mañana, El Trece, se analizó las poses de la pareja para la producción hot y si hubo o no exceso de Photoshop, tema que siempre suele ser de debate en las fotos que suben los famosos a las redes.

“Acá está el desnudo artístico de Andrés Nara. Esto es real, no lo hizo la inteligencia artificial”, introdujo Rodrigo Lussich. “Ellos quieren ir al Bailando”, explicó Nancy Duré.

“¿Ese es Andrés Nara? ¿Estamos seguros?”, insistió el conductor. A lo que Adrián Pallares acotó sorprendido por los físicos de ambos: “Ella es campeona olímpica de una disciplina de fisicoculturismo ¡Ese sí es él! ¡Esa patita, esa piernita de pollo… el brazo sin músculos… ¡Es él!”. Y Paula Varela lanzó: “Tiene el culi.. retraído”.

Antes, Cinthia Fernández no pudo ocultar su sorpresa al ver las imágenes y analizó: “Él parece un fiambre. Está duro. Es difícil descontracturar, pero es una momia. Ella sí es una bomba”.