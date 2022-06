Allanaron al hermano de Rocío Marengo tras ser acusado de robarse una avioneta

Embed

Tras ese operativo, encontraron una avioneta, una camioneta y un arsenal de armas en esos lotes.

Por la causa hubo tres detenidos, todos empleados del hermano de Rocío Marengo, que quedó imputado por hurto, según consta en el reporte policial.

El posteo de Rocío Marengo tras la acusación contra su hermano

Rocío Marengo se volcó a Instagram luego de enterarse que su hermano, Alejandro, fue acusado de robarse una avioneta.

"No conozco mejor tipo y amigo que mi hermano. Podría hablar mil horas de él. Lo admiro y amo con locura", expresó la actriz.

Marengo defendió a Alejandro tras la viralización de la noticia. "Lamento que hoy estén ensuciando a un laburante. Entendiendo que venda la historia, pero acá no hay mala gente. Busquen por otro lado", exclamó.

Por último, la actriz remarcó que su hermano no tiene problemas en enfrentar a la Justicia porque "no tiene nada que esconder". "Obvio que es un tema de mi hermano, pero como me nombraron a mí, algo tengo que decir. Besos", sentenció.