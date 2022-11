Amalia Granata mostró su lado B: "La maternidad me está destrozando..."

"Estoy desesperada, pago mi sueldo entero", dijo la diputada provincial de la provincia de Santa Fe, y reconoció que también su hija adolescente "la vuelve loca".

Una de las partes más divertidas de la entrevista fue cuando las angelitas le preguntaron por su gusto musical a Uma, y Granata disparó "L-Gante no, ¿no?", a lo que su hija le respondió "no relaciones la música con la personalidad, hay canciones que la pegaron y están buenas", le dijo, tajante.

La adolescente que en abril del año que viene cumple 15 años, adelantó que ya tiene todo listo para su fiesta esperado festejo, y que será en La Dolfina. "Estoy muy emocionada, la estoy planeando desde que tengo 17 años".

Amalia Granata protagonizó un papelón en Disney: la retaron en pleno parque

Amalia Granata vivió una situación extraña mientras disfrutaba de sus vacaciones en Disney. Debido al extraño calor, la diputada por Santa Fe disfrutaba de un parque de agua con una bikini muy pequeña, y la gente del lugar le pidió que se vistiera.

Esto lo contó Mariana Brey en Socios del espectáculo, El Trece. La periodista reveló que un agente de uno de los parques le pidió a la legisladora que se tape mientras disfrutaba de uno de los parques.

“Que por favor se tapara, que se pusiera más ropa”, contó Brey por una experiencia que tuvo Amalia hace unos años cuando, seguramente, otros concurrentes del lugar se sintieron incómodos al ver a la rubia con poca ropa.

“Pero Amalia tiene un lomazo, con esa cola, mi amor, se ve a seis cuadras, y le pidieron que se tape”, dijo Brey interpretando que no era solo una mujer en bikini sino una muy llamativa por sus proporciones.

"En el parque de agua un guardia me vino a decir q mi bikini colales no era para Disney! Y q me ponga short", contó Granata en su Twitter en que momento.