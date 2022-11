Amalia Granata protagonizó un papelón en Disney: la retaron en pleno parque

“Que por favor se tapara, que se pusiera más ropa”, contó Brey por una experiencia que tuvo Amalia hace unos años cuando, seguramente, otros concurrentes del lugar se sintieron incómodos al ver a la rubia con poca ropa.

“Pero Amalia tiene un lomazo, con esa cola, mi amor, se ve a seis cuadras, y le pidieron que se tape”, dijo Brey interpretando que no era solo una mujer en bikini sino una muy llamativa por sus proporciones.

"En el parque de agua un guardia me vino a decir q mi bikini colales no era para Disney! Y q me ponga short", contó Granata en su Twitter en que momento.

image.png

Atentado a Cristina Kirchner: la furia del militante al que Amalia Granata mostró cómo Fernando Sabag Montiel

Desde un primer momento, Amalia Granata puso en duda el atentado a Cristina Kirchner que ocurrió el jueves por la noche en Recoleta y que terminó con Fernando Sabag Montiel detenido en el lugar.

Lo cierto es días después, la diputada se subió a una noticia falsa en las redes replicando la foto de un joven que -supuestamente- era Fernando Sabag Montiel, el acusado y detenido por el ataque a la vicepresidenta.

La foto en cuestión mostraba a un joven en un plenario de La Cámpora en 2016 junto a Cristina Kirchner y empezó a viralizarse en las redes pero luego resultó ser una fake news.

El muchacho era parecido a Sabag Montiel pero se trata de Ignacio Barbieri, quien desde su cuenta en Facebook realizó un fuerte descargo y apuntó contra Amalia Granata y todos los que lo confundieron con el detenido.

"Desde hace 12hs no paro de recibir mensajes por parte de los trolls de Macri, Larreta, Grindetti y compañia que intentan convencer que el acto de odio que vimos todos en vivo y en directo es armado. Y para eso difunden fotos mías con Cristina del año 2016 ( yo tenía 18 años) en las que dicen que soy "el brasilero"", expresó.

"No solo son gorilas sino que muy boludos, no tengo ni medio cm de parentesco, tatuajes distintos, alturas etc etc. Tiran una noticia de humo y se hacen eco todos sus trolls y sus seguidores que son bastante bastante flojitos de neuronas", cerró Ignacio Barbieri.