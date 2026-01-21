Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó de las playas de Punta del Este junto a una amiga: las fotos
Ámbar de Benedictis, hija de la conductora Juana Viale y Juan de Benedictis, se divirtió con una amiga en sus vacaciones en las playas de Punta del Este. Las imágenes.
Muchos famosos disfrutan de los primeros días del mes de enero de vacaciones y uno de los casos es el es de Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, quien disfrutó junto a una amiga las playas dePunta del Este, Uruguay.
La hija de la conductora y el músico Juan de Benedictis se mostró súper relajada disfrutando de un día a puro sol en la exclusiva costa uruguaya.
Ámbar, de 22 años, se metió al mar junto a su amiga y luego de desafiar las olas por un buen rato se relajaron charlando distendidas sobre la arena sentadas sobre una manta playera debajo de una sombrilla en medio de la tranquilidad del balneario que lucía con poca gente.
La nieta de Marcela Tinayre y bisnieta de Mirtha Legrand disfruta del inicio de la temporada de verano con unos días de vacaciones en Punta del Este.
En medio de la fama de los integrantes de su familia, Ámbar siempre mantiene un perfil bajo en público y suele participar de eventos de moda y arte junto a su madre, pero manteniendo su perfil bajo ante los medios.
PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes del día pleno de playa de Ámbar, la hija de Juana Viale, con una amiga en la costa uruguaya elegida por excelencia por varias figuras del espectáculo.
El running de Juana Viale por la rambla de Mar del Plata
Juana Viale salió a correr por una de las zonas más concurridas de Mar del Plata y se mezcló con turistas, mostrando su costado más simple y terrenal mientras disfruta del verano marplatense.
Instalada en Mar del Plata hace unas semanas por las grabaciones del programa Almorzando con Juana (El Trece), la conductora salió a correr por la rambla de La Feliz y compartió el momento en sus redes.
Juana subió un video mostrándose relajada, activa deportivamente y completamente integrada al ritmo cotidiano de la popular ciudad costera.
La actriz y conductora se movió como una más, sin custodia ni actitudes de estrella. Esa naturalidad fue, justamente, lo que más llamó la atención de sus seguidores.
En las imágenes que subió a Instagram se la ve con un look deportivo simple, de top negro, short azul y gorra gris, enfrentando el viento costero y el sol de la mañana con el mar de fondo, en un paisaje soñado para realizar cualquier tipo de actividad al aire libre.