Un famoso periodista vivió un susto en la radio y debió salir en ambulancia: ¿qué le pasó?

Horas antes, el periodista había compartido en sus redes sociales lo sucedido: "Me agarró una puntada fuerte en la radio... ambulancia".

Para cerrar, Sposato agradeció en el ciclo de espectáculos la rápida atención recibida: "Le agradezco sobre todo a la gente del canal, que hay un departamento médico que funciona muy bien. Gracias a Evelyn, la enfermera. Vinieron enseguida dos ambulancias, me vieron, me dieron una inyección y por suerte me pude ir tranquilo".

¿Qué premio se llevó Santiago Sposato en los Martín Fierro 2024?

En la edición número 52 de los premios Martín Fierro, la gran celebración de la televisión argentina bajo la conducción de Santiago del Moro, se entregó el primer reconocimiento de la velada en la categoría Mejor cronista.

El movilero de LAM (América TV), Santiago Sposato, quien compartía terna con Carolina Amoroso y Maximiliano Real, fue el ganador de la estatuilla. "Les presento al primer Martín Fierro en la historia de los programas de espectáculos. Agradecerles a todos, agradecerle muchísimo a APTRA. Y cuando digo agradecerle a APTRA no es agradecerle por haberme votado, sino por haberme traído hasta acá", comenzó diciendo el cronista en el escenario.

Luego agregó: "Porque cuando miro para atrás en las cosas que hice hay un miembro de APTRA dándome laburo, dándome una oportunidad". Con esas palabras, Sposato dejó en claro la importancia que tuvo la asociación en su recorrido profesional.

"Obviamente quiero compartirlo con mis compañeros de terna que son dos periodistas del carajo, agradecerle a Mandarina Televisión, casi diez años de laburo, a América TV por el espacio, a toda la gente de LAM, a los editores, a los camarógrafos, no somos nada sin los camarógrafos. Compartirlo especialmente con Mariel Di Lenarda, ella sabe por qué, gracias por enseñarme los límites de esta profesión", remarcó con emoción frente al público.

Finalmente, cerró su discurso con un mensaje dedicado a quienes forman parte del mundo del espectáculo: "Quiero compartirlo con ustedes, la mejor farándula del mundo, porque no hay entrevista sin entrevistado, y siempre son cómplices y generosos con mi laburo, así gracias por entender siempre que la pregunta no tiene la culpa".