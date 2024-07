Ana Acosta será Esperanza en la obra "Wilde, un hombre" junto a Pepe Cibrián

"Yo lo conocía a Pepe (Cibrián) como director pero nunca había compartido escenario con él. Lo disfrutaba desde la platea, cuando él actuaba. Me ha dirigido y me gusta mucho en su rol de director. Me gustan sus obras", dijo Ana Acosta acerca del aprecio y respeto profesional que tiene de Cibrián.

La obra "Wilde, un hombre" se estreno hace muchos años atrás con la dirección de Cibrián y su interpretación de Oscar Wilde, y por entonces su madre, Ana María Campoy, era Esperanza, la madre de Wilde. "Mi personaje lo hacia Ana María Campoy. Pepe siempre tuvo en mente hacer nuevamente la obra en homenaje a Ana María. Él me convocó en marzo para esto y aquí estamos, ya haciendo "pasadas" de la obra que se va a estrenar en agosto", anticipó la actriz, que a su vez festejó su cumpleaños al sumarse en este proyecto.

Embed

La obra trata de la vida de Wilde pero, como es propio de Pepe Cibrián, todo es con magnificencia y grandilocuencia: "tratamos también temas importantes como los afectos, las relaciones entre padres e hijos, la discriminación. Toda obra de Pepe tiene un poco de todo, por momentos drama y en otros momentos comedia. Es un placer trabajar con el sobre el escenario" aseguró Acosta.

En ese sentido, comentó que su personaje "es un gran desafío, porque lo hizo Ana María (Campoy), quien fue madrina artística mía. Es un gran honor y me llena de inquietudes. No podemos comparar lo que hizo ella y lo que voy a hacer yo como actriz. pero espero que el público sepa valorar mi trabajo en el escenario" agregó.

Esperanza, el personaje de Ana Acosta, es la madre de Wilde, una actriz que no llegó a trascender y deposita toda su frustración en el hijo. Toda la frustración de Esperanza está dentro de Oscar (Wilde) y gracias a eso el puede ser quien es. "Espero que a todo el mundo le guste el personaje, es controvertido el personaje, por momentos lo odias y por momentos lo amas, y son las criaturas de Pepe, que te llevan de un punto al otro en una misma obra" dijo Ana.

Acerca de como es trabajar con Cibrián reconoció todo su talento y comentó que "sus personajes son muy 'personajones' que no los vas a encontrar caminando por un barrio. Son personajes hidalgos que parecen traídos del pasado, de otro tiempo. Yo esto lo he mamado cuando el me ha dirigido en Las Invasiones Inglesas, donde hice de virreina. Su estilo lo conocía y lo he transitado, me gusta, aunque le digo que tiene una sola en contra: es demasiado obsesivo. Yo lo soy también, y esa obsesión ha logrado que todos los actores nos sepamos la letra a los 10 días de ensayo y a los 15 ya esté puesta la obra. Estamos haciendo pasadas, que es como si hiciéramos funciones todos los días. Nadie puede llegar a un estreno de Pepe inseguro", resaltó Ana Acosta sobre los talentos de Pepe Cibrián.

Wilde, un hombre tiene fecha de estreno para el próximo 16 de agosto en el Teatro Regina, con la dirección y actuación de Pepe Cibrián y Ana Acosta, interpretando a Oscar Wilde y a Esperanza, su madre, respectivamente. Será una ocasión formidable para homenajear a Ana María Campoy, quien hizo el personaje de Esperanza, el último personaje interpretado por la gran actriz antes de fallecer.