Ana Rosenfeld reveló por qué Wanda Nara no fue con Mauro Icardi a la fiesta de los Martín Fierro

Ana dio a conocer que esa noche ella llevó a Wanda hasta el Hilton y le preguntó quién la acompañaría en la gala. "Yo fui con ella al hotel ese día. Me pidió que la lleve y le consulté: ‘¿Viene Mauro?’. Me dijo que iba con su hijo”, recordó.

Y sumó: “Llevarlo al Martín Fierro es un mensaje contradictorio. Ir con él no solo desvirtuaba la idea de estar separados. Uno lleva a un acompañante que, en ese momento, tiene que ver más con vos a nivel personal. Si no es tu pareja, no la llevás”.

Ubfal remarcó: "Es obvio que Mauro quiere estar con ella y la quiere reconquistar, aunque se ve que no lo logró. Anita, ¿algo para decir?”

La abogada precisó que pueden tener un buen vínculo más allá de estar o no juntos. "Que la acompañe está bien. Ellos son familia y Wanda lo repitió en muchísimas oportunidades. Están separados, no divorciados. Él vino a la Argentina a ver a sus hijas y, claro, viven en el mismo techo”, sostuvo.

Y finalizó: "Ahí están en habitaciones separadas, pero en Buenos Aires. Yo estuve viendo que dicen que salieron a almorzar juntos, ¡y por supuesto que lo van a hacer! Aunque, por el momento, no hay una reconciliación”.

Se supo cuánto pagó Wanda Nara por el polémico vestido que usó en los premios Martín Fierro

Una vez más Wanda Nara quedó en el ojo de la tormenta mediática, generando una infinidad de críticas y elucubraciones sobre el llamativo vestido turquesa que lució en la reciente fiesta de los premios Martín Fierro 2024.

Lo cierto es que la conductora de Bake Off Famosos fue duramente criticada, en primer lugar, porque el diseño internacional de la firma Balenciaga que vistió ya había sido usado por Kim Kardashian. Y, en segundo lugar, porque estaba totalmente confeccionado en tela de lycra, entendido como un género inapropiado para una fiesta de categoría como los Martín Fierro.

En tanto, otro de los puntos de debate fue el valor del vestido del diseñador español y las especulaciones sobre cuánto podría haber desembolsado Wanda por él. Así, mientras que algunos hablaron de 15 mil dólares -unos 19 millones y medio de pesos argentinos-, otros aseguraron que se trataba de un modelo de temporadas anteriores por lo que lo habría comprado con una importante rebaja.

Así las cosas, y como para ponerle fin a las especulaciones y el misterio del vestido de Wanda, no fue otro que Ángel de Brito quien publicó desde su cuenta de X el actual valor del vestido desde la mismísima página web de Balenciaga, corroborando también que se trata de un modelo de 2022, motivo por el cual su valor es enormemente inferior a cualquiera de las versiones arriesgadas en las últimas horas.

Actualmente, ese vestido turquesa tiene un valor aproximado a los 1260 dólares -1.300.000 pesos locales-, y si bien no se sabe exactamente en qué momento Wanda Nara adquirió el diseño, lo cierto es que para las finanzas de la ex de Mauro Icardi, sin duda se trata de un monto insignificante.

