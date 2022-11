Tremenda pelea entre Alfa y Coti en Gran Hermano 2022: gritos, insultos y amenazas

"A mi esas boludeces no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie", dijo Walter Alfa Santiago muy enojado, "dame las cosas mías, no voy a buscar nada, voy a buscarte la ropa y te la tiro a la basura", la amenazó.

"Vos empezaste Alfa", le gritó Coti de muy mala manera; "No nena, no nena", le respondió él; y ella cerró muy violenta en un grito "la con... de tu madre".

La pelea generó incontables repercusiones dentro de la casa más famosa, que influirán sin lugar a dudas en la gala de nominación de este miércoles.

Marianela Mirra le clavó la fulminante a Thiago de Gran Hermano 2022: "Es inadmisible"

En las últimas horas, Thiago Medina fue protagonista de un momento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, que generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El participante de La Matanza -en complicidad con algunos de sus compañeros- se acercó al cuarto mientras Agustín Guardis dormía, se recostó encima de él, lo tocó y se fue.

En las redes, muchos usuarios se pronunciaron al respecto. Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, fue categórica al referirse a lo ocurrido en el reality.

"#FueraThiago", expresó la ex GH, pidiendo una sanción por parte de la producción del programa para el joven de La Matanza por su comportamiento.

Mirra explicó por qué tomó esa firme postura. "Es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me parece insoportable e inadmisible para mis ojos", sentenció.