Virginia descubrió el secreto más oscuro de Furia y estalló Gran Hermano

La polémica participante había adelantado que habría más gente en el reality y el video fue viralizado por los fanáticos de Furia desde las redes sociales.

“Esta es bruja, me decía “viene gente” y yo decía “estas delirando, dejame de hinchar las bolas”, marcaba Virginia ante las atentas miradas de sus compañeras.

Juliana Scaglione explicó al instante: “Yo les dije que se reseteaba el juego. Les dije, hoy capaz que va a sonar el timbre y entran 9 valijas. ¿Y qué pasó? Todo igual de lo que dije. Yo sé igual que me escuchan, pero esto ya estaba programado, no es porque yo lo pienso, o sea...”. A lo que Virginia exclamó: "Qué hija de pu..".

Esta predicción acertada de Furia fue muy comentada en la red social X y los usuarios fueron dejando sus opiniones sobre el tema, de si puede considerarse o no bruja.

“A mi me embrujó. Ella ríe yo rio, ella llora yo lloro. Ella putea a alguien yo lo lleno de turbos”, afirmó una usuaria de X. Y otros, en cambio, marcaron: "No es bruja. Vio Gran Hermano el año pasado y a esta altura también entraron familiares/amigos. No es tan difícil”.

La nueva y grave denuncia contra Furia que podría sacarla de la casa de Gran Hermano

Tras las incontables actitudes polémicas por su denodada violencia verbal, Juliana Furia Scaglione camina por la cornisa de la casa de Gran Hermano, Telefe, aunque ella no lo sepa a ciencia cierta, lo que la podría expulsar de la competencia de un momento a otro.

Lo cierto es que fue el periodista Ángel de Brito quien reveló desde LAM, América Tv, que una gran cantidad de fanáticos del reality le habrían soltado la mano a la polémica participante, lo que se traduciría en miles de votos menos apoyándola para conseguir llegar a la gran final.

Furia gritándole a Mauro - captura GH2023.jpg

Al mismo tiempo, deslizaron que Furia pareciera tener bastante información del afuera desde hace tiempo. “Pareciera ser que alguien le habría pasado información o intuye su situación, ya que en la gala de nominación hizo mención a los furiosos que le quedan”, remarcaron.

En tanto, luego de un pormenorizado análisis y un informe con las muchas peleas de Furia con diferentes participantes de la casa desde que comenzó la competencia, De Brito dio su opinión sobre lo que considera que le conviene hacer a la producción del reality con la jugadora que más contenido y dividendos le da al programa.

“Yo creo que va a llegar a la final, la van a arrastrar hasta la final como puedan”, sentenció seguro.