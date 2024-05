Emanero reveló cuánto tuvo que ver en el romance de Ángela Torres y Rusherking

"Fui el responsable, el adulto del viaje. El que estaba con el reloj, con los pasaportes para que no pierdan nada”, deslizó de inmediato. Al tiempo que recordó que casi pierden el viaje: “Minutos antes de viajar no aparecía la visa de Rusher, no la encontraba y cambiamos el destino”, relató.

Emanero en Noche al Dente con foto junto a Angela Torres y Rusherking - captura.jpg

Pero de inmediato, completó la anécdota: “Ya habíamos cancelado todo el viaje y sacado pasajes para otro destino, para ir a otro lado porque queríamos pasar Navidad en otro lado. Teníamos toda la ilusión, estábamos sacando pasajes para otro país, a nada de cancelar hoteles, y apareció la visa. Un odio le tenía”.

En tanto, volviendo al flechazo entre sus amigos, Federico Gianonni remarcó pícaro: "Fui el adulto mayor responsable, pero no fui el responsable de lo que pasó en las habitaciones”, en clara referencia al comienzo de la relación sentimental entre la sobrina de Diego Torres y Thomás Tobar.

Embed

Rusherking sorprendió a todos con una foto íntima con Ángela Torres: así combaten el frío

Ángela Torres y Rusherking, pese a que ninguno quiere hablar demasiado públicamente, están disfrutando con todo de su incipiente relación. No solo sacan canciones juntos, sino que comparten la cotidianeidad y, de a poco, se animan a hacer eco de sus momentos en pareja en redes.

En esta oportunidad, él compartió una foto de una significativa cena vivida con la hija de Gloria Carrá puertas para adentro. Si bien no la etiquetó en su storie de Instagram, un peculiar detalle deja en evidencia que es ella la protagonista de su llamativa publicación.

Rusherking guiso de lentejas.jpg

En la imagen en cuestión se ve la mano de ella -con su característico tatuaje- revolviendo un guiso, ideal para afrontar el invierno. La actriz y cantante le preparó a su amor un plato suculento con lentejas, papa, zanahoria, cebolla, carne y salsa roja.

El tiempo pasa y, poco a poco, Rusherking y Ángela van afianzando su vínculo. Está claro que la relación va sobre rieles y pronto vendrá la confirmación oficial de su vínculo.