Noelia La Gata reveló el dramático pedido de ayuda que le hizo Emma Vich antes de entrar a Gran Hermano

La cantante aseguró que el estilista lleva cinco meses lidiando con una situación límite en una entrevista que dio al ciclo A la Barbarossa, Telefe.

Embed

Según contó Noelia La Gata, Emma atraviesa un fuerte período de abstinencia, y en un momento él lo llamó a ella para contarle lo mal que la estaba pasando.

“Emma está en abstinencia, no sé si saben. Unos meses antes de entrar a la casa me llamó un día y me comentó que se estaba drogando y que se sentía mal. Y que, además, estaba en depresión”, afirmó Noelia.

Lo cierto es que estos días de la cantante en la casa dieron un poco de aire al día a día de Emma Vich después de lo que fue la angustia por su tirante relación con Furia.

Al momento de hacer su ingreso a la famosa casa, Emma se emocionó mucho al verla y ambos se fundieron en un gran abrazo y lágrimas.

emma vich.jpg

Nicolás, el marido de Emma Vich de Gran Hermano, confesó si le fue infiel y sorprendió a todos

Nicolás Suar, el marido de Emmanuel Vich de Gran Hermano, rompió el silencio tras los rumores de infidelidad y en una entrevista con LAM, América TV, habló de cómo está su relación con el peluquero.

El rumor que contó Facundo Ventura indicaba que Nicolás habría invitado a salir a un joven periodista de Córdoba a través de Instagram.

La pareja de Emma desmintió esto pero sí confirmó que existió un desliz de su parte antes que el participante ingrese al reality y que lo charlaron.

“¿En once años, cuántos deslices hubo?”, le preguntó el movilero del ciclo que conduce Ángel de Brito. Y el marido de Emma confirmó: “Uno, antes de que Emma entre (a Gran Hermano), fue mío. Fueron unas conversaciones que él me vio y no le gustaron pero lo entendió, lo hablamos".

Embed

"Son muchos años de relación y no los tiramos por eso. Hay muchas cosas atrás de parte de los dos que también me molestaron, pero nunca lo encontré in fraganti”, continuó el marido de Emma.

“Emma estando adentro, ¿le puede preocupar que andes por ahí revoloteando?”, le preguntó el periodista a Nico sobre su presente con Emma en la casa.

“Y seguramente esté preocupado porque no lo dejé muy tranquilo pero bueno, me estoy portando bien, así que espero que cuando salga no pase nada”, aseguró Nicolás.

Y dejó en claro que no aparecerá ningún video comprometedor de él: “No va a aparecer nada de eso, yo estoy súper tranquilo. No van a ser más que palabras de gente que no sabe o comentarios que le van llegando y que lo exponen en la tele”.

"No pasa nada con nadie. No tengo ganas ni tiempo, tengo muchos quilombos en el laburo y ya está”, cerró firme Nicolás.