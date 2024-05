Quiénes son los familiares que quedaron nominados en Gran Hermano

Luego, Noelia nominó a Sol (la amiga de Florencia Regidor) y a Rocío (la amiga de Juliana 'Furia' Scaglione). A su vez, Darío fue por Sol y Noelia.

Más adelante pasó Furia, quien votó a Noelia y a Sol; y Virginia le dio dos puntos a Mateo, y uno a Franco (el hermano de Bautista Mascia). Por su parte, Mateo votó a Noelia y a Francisco. Delfina, en tanto, nominó a Aixa y a Mateo.

Martín Ku fue por Noelia y Rocío; Zoe nominó a Noelia y a Francisco. Después nominó el peluquero y le dio dos puntos a Sol y uno a Francisco. Sol también pasó por el confesionario y votó a Noelia y a Rocío.

Rocío, la amiga de Furia, fue por Noelia y por Mateo; Florencia nominó a Francisco y a Noelia, y Franco, el hermano del uruguayo, votó a Delfina y a Francisco.

Por otro lado, Nicolás nominó a Noelia y a Rocío, y el líder de la semana, Facundo (el amigo de Martín), votó a Francisco y a Sol. El último en nominar fue Bautista quien le dio dos puntos a Sol y uno a Francisco.

La placa de nominados parcial, entonces, quedó conformada por Noelia, Sol, Francisco, y Mateo, y la votación para este domingo será positiva, es decir, el público tendrá que elegir quién quiere que se quede. El visitante eliminado se llevará con él al jugador que representa.

Sabrina Cortez aclaró cuál es su vínculo con Alan Simone tras salir de Gran Hermano: "Es especial"

Sabrina Cortez y Alan Simone se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) y fueron foco de una fuerte polémica en aquel entonces por iniciar un supuesto romance cuando la joven tenía pareja fuera del programa.

Una vez que ambos abandonaron el reality, los fanáticos esperaban que se confirmara su noviazgo, pero para sorpresa de muchos, decidieron no hablar al respecto. Sin embargo, en más de una ocasión, mostraron su cercanía en las redes y esto hizo que no se perdieran las esperanzas.

Ante tanto misterio, Primicias Ya habló en exclusiva con Sabrina, quien se prepara para debutar en el programa de streaming de Telefe, Te Pido Mildis, a partir del 20 de mayo junto a Lolo Poggio, Juan Otero, Nico Peralta, y Sol Ulloa.

“La realidad es que nos llevamos muy pero muy bien, compartimos muchas cosas, pero no estamos en una relación. Si nos estamos conociendo, pero porque no solamente me estoy conociendo con Alan, también con Luchi y con todos mis compañeros fuera de la casa”, sostuvo la influencer.

Y resaltó: “Es algo especial porque tengo un cariño especial. Puede ser tan especial y diferente mi cariño con él como el que tengo con Luchi o con Rosi, son personas especiales que les dedico un tiempo diferente que a otros participantes, no me lleva a tener una relación de pareja todavía ni nada".

De todas formas, reconoció la química que tiene con Alan y explicó: "Él es muy piola, muy compañero, entonces a veces me voy a tomar una mates a lo de mis viejos y le mando si quiere venir. Compartimos otras cosas que quizás no salen en redes sociales, pero también tiene que ver con que somos humos y hay cosas que tienen que quedar en la intimidad”.

“En mi mente no hay una prioridad para el amor, hoy mi cabeza está en enfocarme en mi carrera. Terminé una relación de ocho años, estoy viviendo sola, y hay un montón de cosas que hacen que en este momento no me importe otra persona”, concluyó.