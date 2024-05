Cande Ruggeri mostró la particular actividad de su hija de un año y las redes la destrozaron

“¿Adivinen quién empezó clases de música en inglés? Tan hermosa fue la clase”, contó la hija del exfutbolista Oscar Ruggeri junto a un video donde se la ve interactuando con diferentes instrumentos junto a otros bebés con sus mamás, todos supervisados por una profesional.

Lo cierto es que no pasaron más de unos cuantos minutos para que los usuarios comenzasen a reaccionar en dicho posteo criticando abiertamente la decisión de Cande de imponerle una actividad a tan corta edad.

"El mío arrancó inglés en quinto grado y se recibió este año! O sea tiene 17 y habla perfecto! Pavadas de millos", "Todavía no habla el español y ya la quiere hacer estudiar inglés", "Es muy chiquita ya va a tener tiempo para estudiar" o "No la satures es una bebé", fueron algunos de los letales comentarios que pudieron leerse.

posteo Cande Ruggeri - hija curso de música en inglés.jpg

La angustia de Cande Ruggeri tras una ola de críticas a su aspecto físico: "Es horrible"

En marzo pasado Cande Ruggeri compartió una publicación en su cuenta en su Instagram y se vio afectada por una gran cantidad de comentarios que opinaban acerca de su apariencia física.

Ante su indignación por las interacciones de los usuarios, la modelo decidió tomar cartas en el asunto y escribió un contundente descargo acerca de esta situación, que han recurrente se vuelve en las redes.

"Hola, acabo de subir un posteo donde me siguen poniendo: 'come más, estas muy flaquita'. Estoy escribiendo esto mientras le doy la teta a Vita, les juro que me cansa y me aburre mucho leer estos cometarios mala leche", sentenció.

Cande Ruggeri posteo Instagram

Y reflexionó: "Son mala leche, ¿si no por qué los pondrían? 20 veces ya expliqué que soy flaca desde siempre, mi genética es así. Como de todo y gracias a Dios siempre me dan bien los chequeos médicos. También estoy amamantando todo el día".

"Basta de hablar sin saber, por favor, basta. ¡Es horrible! 2024 algo tiene que cambiar", insistió demostrando su completa angustia por lo hirientes que pueden ser las opiniones de las personas.