La letal definición de Analía Franchín sobre Furia por tratar de borracho a Emmanuel en Gran Hermano

“Al inicio de Gran Hermano dije que Furia es como una viuda negra y esto me lo confirma. Les chupa el amor a las personas y después las escupe”, comenzó Analía Franchín.

“Sí, horrible. Le insulta a la mamá y le dice borracho”, le contestó Licha Navarro, invitado al ciclo, en alusión a la fuerte discusión entre Furia y Emma. “Eso me parece de las peores cosas que he escuchado. ¿Sabes lo que pasa? Que la adicción es una enfermedad”, lanzó la panelista enojadísima con la tatuada.

“Ella (por Furia)está atravesando una enfermedad que, si bien está ahí dormida, está latente. Y si una persona tiene cáncer, vos no le vas a decir ‘sos un canceroso de porquería’. Un borracho lamentablemente es igual, es una persona que tiene una enfermedad. Es una adicción, vos no le podés tirar esto en la cara", continuó la panelista.

Y cerró picante: "Ahora, ¿Qué hubiese pasado si hubiera tirado una enfermedad más permitida o con otro tipo de estética? ¿Qué hubiesen hecho si no hubiese sido adicción? A una persona que tiene diabates, no le decís diabético de mier... A eso me refiero".

La panelista de A la Barbarossa miró fijo a cámara y se mostró totalmente indignada con los dichos de la tatuada sobre su compañero de reality.

"Voy a tratar de decirlo de manera tranquila pero la verdad es para alterarte. La realidad es que veo dos cosas. Algo muy desagradable y otra cosa muy triste", comenzó Analía Franchín.

“Primero, desagradable Furia total. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”, siguió.

Y luego apuntó: “Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible. En algún momento a Fernando Peña, que Dios lo tenga en la gloria, que hizo algo horrible y mandó al frente a Juan Castro contando su sexualidad cuando él no quería".

"Ahora, cuando yo la escucho a Furia hablando de que lo que le pasa a Mauro, que dice que no puede salir del closet en un programa donde lo ve todo el país porque no quiere que su madre se ponga mal, y lo dice, lo estás ‘mandando al frente’. Y me parece tremendo”, expuso la panelista muy enojada.

Y remarcó: “Porque si él tuviese esa elección sexual, y no la quiere decir, es un problema de él. No tuyo, Furia. No lo podés decir vos… Me parece siniestro”.

“Y después hablar de las partes privadas. Estar contando si la tiene chica, si no se le para. Me parece denigrante, chicos. Por favor, una cosa espantosa, antigua, vintage, atrasas”, cerró picante Analía Franchín.