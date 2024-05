Martín Coggi apuntó contra Delfina Gerez Bosco por su romance con el ex de María Fernanda Callejón: "No pensó en mí"

“Estoy solo hoy. Hace unos dos meses que con Delfina no continuamos. Tenemos una linda amistad, por más que haya patinado estos días”, señaló Coggi.

“Yo hablé con ella y se disculpó porque sabe que lo que pasó no estuvo bueno. De todas las novias que tuve, ella es la única que me conoce realmente al 100%. Yo creo que ningún flaco va a poder conocerla como yo lo hago. La verdad es que Delfina no pensó en mí cuando hizo lo que hizo”, contó.

Sobre el vínculo entre Delfina y Ricky, él se mostró tajante: “Cuando hablamos me dijo que se estaban conociendo. No me parece mal que le guste alguien y empiecen a verse o ponerse de novios, lo que sea, el problema es cómo me pegaron de costado a mí”.

Embed

El dolor de Martín Coggi con Delfina Gerez Bosco

Pese a que tenía diálogo con su ex, el boxeador explicó que se enteró de todo por la televisión y las redes sociales. “Vi todo por Twitter. La gente es mala, porque me etiquetaban en la publicación que hablaba de esto. Unos soretes”, agregó.

Por último, Martín Coggi confesó: “Creo que lo que está mal es generarle expectativas a alguien que sabés que te ama. No podés culpar a esa persona porque se entusiasmó. Capaz me faltaba ver lo que estoy viendo ahora para dar un paso al costado, pero yo seguía enamorado de ella. Me puse mal de verdad”.