Anamá Ferreira denunció que hay una mano negra que quiere desprestigiarla

“Yo amo la Argentina, no abandono el barco cuando está mal. No me fui en el 2000 menos me voy a ir ahora. Lo que dicen es para despretigiarme. Quieren hacerme quedar como una loca que se va atrás de un hombre 30 años más joven. Es un disparate”, dijo a TN Show.

“La gente escucha eso y deja de venir. En la pandemia estuve luchando para salir adelante con mi empresa. Mis empleadas me llamaron llorando, preocupadas. La gente que labura conmigo pensó que se quedaba en la calle”, indicó.

El rumor lo dio Mariana Brey que contó en Socios del espectáculo, El Trece: “Conoció el amor. Lo conoció hace un tiempo en la semana de la moda en Milán. Es un italiano muy buen mozo del que no quiere dar el nombre, no quiere que los stalkeamos en redes, medio egoísta con el tema”.

“Está enamorada, la cuestión es que se nos va y no vuelve. La enamoró su boca grande”. Sus palabras le generaron mucho dolor a Ferreira, que no negó el viaje al exterior pero sí dejó en claro que no tiene pensado abandonar el país que tantas alegrías le dio.

¿Se va del país? Anamá Ferreira aclaró por qué viajará a París

Este miércoles en Socios del espectáculo (El Trece), Mariana Brey arrojó al aire una información sobre Anamá Ferreira.

La panelista afirmó que la ex modelo tenía decidido radicarse en Europa, a donde viajaría atrás de un amor.

"Se va con un hombre. Lo conoció ya hace un tiempo, se lo presentó una amiga. Lo conoció en un evento que fue exactamente en la semana de la moda de Milán. Es un italiano buenmozo", detalló la panelista.

Sin embargo, en diálogo con Primicias Ya, Anamá Ferreira desmintió esa información. "No es así. Nada que ver", exclamó al referirse a los dichos de Mariana Brey.

La ex modelo explicó que su viaje tiene que ver un emprendimiento que tiene junto a su socia. "Voy a París por un proyecto de ropa sustentable", reveló.