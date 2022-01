Dallys Ferreira apuntó contra Fabián Gianola: "Se portó muy mal y viví situaciones desagradables"

"Yo fui la primera que habló en su momento sobre las situaciones que viví con él, como respuesta a una pregunta de Moria Casán", comenzó.

Además, dejó en claro que no fue una estrategia pensada por ella el hecho de hablar sobre las actitudes del actor en los medios, sino que se dio. "Quiero aclarar que yo no fui acosada por Fabián Gianola, pero sí viví situaciones absolutamente desagradables con él", agregó.

Luego sobre los momentos vividos con el actor, aclaró que no fue acoso, sino que él probaba hasta dónde podía ir con sus respuestas: "Se portó muy mal conmigo. Yo trabajé muchos años con él. Yo hablo de cómo uno se comporta con el otro como persona y él se comportó de una manera muy mala y muy equivocada".

Dallys Ferreira sobre Fabián Gianola: "Él compite con todos"

Además, se refirió a una actitud que Gianola tendría con todos sus colegas, basada en la competencia y los celos: "Él compite con todos: con mujeres y hombres. En ese momento yo tenía mucha prensa por una desgracia, la muerte de mi hermano, que generó una gran empatía en toda la Argentina y en Paraguay", señaló Dallys y agregó: "A partir de ahí, se empezó a comportar de manera mala conmigo".

"Hubo una situación desagradable en mi camarín y nada más. Vino, me saludó y, en lugar de darme un beso en el cachete, me dio un pico. Yo me quedé congelada, él se dio cuenta, se dio la vuelta y se fue. Él nunca me tocó mis partes ni nada. Por ahí probó si había onda", finalizó Dallys Ferreira.