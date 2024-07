Anamá Ferreira le pidió perdón a Joel Ojeda al dejarse llevar por su fanatismo por Furia: "No arrugo nunca"

Joel aprovechó la ocasión para comentarle de un mensaje de Anamá en redes que no le había gustado: "Vi algo que pusiste en Twitter, me bardeaste porque sí, y la verdad no te conozco y me pareció medio... Típico de Furiosas".

Anamá ahí le pidió disculpas por las palabras que utilizó contra el ex participante de Gran Hermano: “Yo puse un twitter que te dije algo así como que te busques una vida. Yo soy muy fuerte en Twitter, pero de verdad no arrugo nunca y lo que digo me la banco. Yo te lo dije en un momento que vos pusiste un tweet que era contra Furia ‘fulano de tal al 9009′".

"Te quiero decir que si te molestó te pido disculpas porque no era mi intención”, dijo con sinceridad la panelista. Y argumentó: "Es un juego, de verdad no tengo nada de corazón. Le dije a Cata también, espero verte y tener una conversación porque sos una persona divina. Fue en el furor de la batalla".

Joel Ojeda la escuchó atentamente y aceptó sus disculpas, mientras se encontraba con Catalina Gorostidi a su lado: "Gracias, está bueno que hayamos tenido esta conversación". E incluso Anamá le propuso a Joel desfilar junto a su staff de modelos. Todo bien.

El video de Catalina Gorostidi con una fuerte advertencia y la contención de Joel Ojeda tras ser bajada de Gran Hermano

Catalina Gorostidi grabó un video en la madrugada del miércoles donde se la ve contenida por Joel Ojeda tras ser bajada de Gran Hermano, tema que generó un gran escándalo.

La ex participante del reality fue bajada en la gala de eliminación del último domingo y del Debate y también de Se Picó y de los programas de streaming de Telefe.

En este contexto, Cata grabó un video en sus historias de Instagram donde agradeció el apoyo de sus fanáticos y contó lo difícil que fueron estos días.

“Siendo las tres y media de la mañana, aparezco en un día muy complicado. Ayer y hoy fueron días muy complicados. Mañana haré un vivo, les contaré todo y que se caigan todas las caretas”, indicó Catalina Gorostidi.

Y remarcó: “Muchísimas gracias por el apoyo. No puedo creer las tendencias que hicieron en Twitter. Ustedes están locos, son lo más”.

“Yo estoy mucho mejor. Obviamente que hay cosas que duelen y un montón de cosas que no se pueden decir, pero mañana en el vivo sacaré muchísimas caretas, de un montón de gente que es una mier..”, advirtió firme.

Y cerró siendo cuidada por su ex compañero de reality Joel Ojeda a su lado: “Mientras tanto solo vengo a decirles que les agradezco un montón y que estoy siendo muy bien cuidada (por Joel), así que nada, los amo”.