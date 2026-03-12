El jugado desafío que plantea Bautista Vicuña e inquieta a Pampita y Benjamín: "¡Voy por vos!"

Este anuncio y deseo de Bautista Vicuña llamó la atención en sus seguidores y abrió el debate sobre si Pampita y Vicuña lo autorizarían a subirse al ring, ya que aún no se pronunciaron al respecto.

El joven sigue igualmente metidísimo en el entrenamiento de boxeo en el gimnasio y perfeccionando la técnica con los guantes, deporte que lo tiene muy entusiasmado y en plena actividad física.

¿Cumplirá su deseo de pelear en el próximo Párense de manos?

bautista vicuña practicando boxeo

Cómo reaccionaron Pampita y Benjamín Vicuña ante el nuevo trabajo de su hijo Bautista

Bautista Vicuña, hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, sorprendió a todos con su nuevo proyecto laboral y sus padres le hicieron saber a través de las redes si lo apoyarán o no.

El joven que hace poco cumplió 18 años anunció a través de sus redes sociales su primer proyecto laboral y sus padres no dudaron en reaccionar orgullosos, demostrándole todo su total apoyo republicando su posteo para ayudarlo a difundir su primera transmisión.

“Mañana empiezo mi canal de streaming con un IRL (in real life) entrenando boxeo a las 3 de la tarde”, comentó al adolescente desde sus Instagram stories junto a una selfie con el pulgar para arriben en señal de entusiasmo.

Al tiempo que más abajo le pidió a sus 404 mil seguidores: “Vayan a seguirme a mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”, en referencia a la plataforma que utilizará para transmitir en vivo sus entrenamientos.

Cabe señalar que el término de "IRL" trata del contenido que generan los influencers cuando muestran su vida cotidiana y sus rutinas.

IG Pampita primer trabajo de Bautista Vicuña