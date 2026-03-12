El jugado desafío que plantea Bautista Vicuña e inquieta a Pampita y Benjamín: "¡Voy por vos!"

En el video subido a su cuenta de Tik Tok y que después compartió vía Instagram se puede ver a Bauti vestido de musculosa y short practicando movimientos de cintura y esquives tirando golpes a la bola de reacción ante la atenta mirada de su entrenador personal que le iba marcando distintos consejos.
"Un poco de lo que fue el treino de hoy. Párense de manos voy por vos!", indicó con euforia el joven etiquetando a Luquitas Rodríguez y dejando en claro su deseo de participar en el evento de boxeo amateur donde suelen participar muchos famosos e influencers.
Este anuncio y deseo de Bautista Vicuña llamó la atención en sus seguidores y abrió el debate sobre si Pampita y Vicuña lo autorizarían a subirse al ring, ya que aún no se pronunciaron al respecto.
El joven sigue igualmente metidísimo en el entrenamiento de boxeo en el gimnasio y perfeccionando la técnica con los guantes, deporte que lo tiene muy entusiasmado y en plena actividad física.
¿Cumplirá su deseo de pelear en el próximo Párense de manos?
Cómo reaccionaron Pampita y Benjamín Vicuña ante el nuevo trabajo de su hijo Bautista
Bautista Vicuña, hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, sorprendió a todos con su nuevo proyecto laboral y sus padres le hicieron saber a través de las redes si lo apoyarán o no.
El joven que hace poco cumplió 18 años anunció a través de sus redes sociales su primer proyecto laboral y sus padres no dudaron en reaccionar orgullosos, demostrándole todo su total apoyo republicando su posteo para ayudarlo a difundir su primera transmisión.
“Mañana empiezo mi canal de streaming con un IRL (in real life) entrenando boxeo a las 3 de la tarde”, comentó al adolescente desde sus Instagram stories junto a una selfie con el pulgar para arriben en señal de entusiasmo.
Al tiempo que más abajo le pidió a sus 404 mil seguidores: “Vayan a seguirme a mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”, en referencia a la plataforma que utilizará para transmitir en vivo sus entrenamientos.
Cabe señalar que el término de "IRL" trata del contenido que generan los influencers cuando muestran su vida cotidiana y sus rutinas.