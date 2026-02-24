A24.com

CONMOVIDA

Andrea del Boca explotó en llanto en su primer día en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca fue una de las grandes sorpresas de Gran Hermano Generación Dorada y, a pocas horas de entrar a la casa, protagonizó una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió viral en redes. Qué le pasó.

24 feb 2026, 18:10
El arranque de Gran Hermano Generación Dorada trajo impacto desde el minuto cero. Entre los 18 participantes que cruzaron la puerta más famosa del país, uno de los ingresos que más dio que hablar fue el de Andrea del Boca. Y fiel a su historia ligada al drama, la actriz no tardó en mostrar su costado más sensible.

A pocas horas de instalada en la casa, Andrea quedó en el centro de la escena por un momento tan emotivo como inesperado. Las cámaras la captaron sola en la habitación, sentada sobre la cama, abrazando un almohadón con la imagen de su hija, Anna Chiara, y su perro.

Visiblemente movilizada, comenzó a hablarle a la foto como si pudiera escucharla del otro lado. Con una sonrisa suave y la voz quebrada por la emoción, expresó: “Mandale un beso de mi parte, de su suegrita”, dijo entre risas, en un susurro cargado de ternura.

Instantes después, todavía abrazada al almohadón, bajó el tono dramático con una frase completamente cotidiana que descolocó a más de uno: “Bueno, me voy a ir a buscar agua”.

El clip no tardó en circular en redes sociales y entre los fanáticos del programa, que debatieron entre la empatía por su vulnerabilidad y la sorpresa de verla interactuar con un objeto personal en pleno aislamiento.

¿Por qué Andrea del Boca eligió una cama clave en Gran Hermano Generación Dorada que podría generar conflictos?

Más allá del momento emotivo, Andrea del Boca también dejó su marca en la convivencia desde el minuto uno. Fue la primera en ingresar y recorrió la casa con asombro, casi como si estuviera atravesando una escenografía conocida pero ahora convertida en su nuevo hogar.

Al llegar al dormitorio, tomó una decisión que podría traer consecuencias a futuro: eligió una cama pegada a la puerta y apoyó su valija para “reservarla”. Frente a la mirada de sus compañeras, explicó sin vueltas el motivo: “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”.

Este año, en la casa, la dinámica de los espacios cambió. A diferencia de otras ediciones, los dormitorios no tienen salida a un pasillo sino que conectan directamente con el living-comedor. Esto hace que cualquier movimiento nocturno sea más visible y pueda alterar el descanso del resto, un factor que suma tensión en la convivencia.

