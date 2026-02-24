Andrea del Boca explotó en llanto en su primer día en Gran Hermano Generación Dorada

El clip no tardó en circular en redes sociales y entre los fanáticos del programa, que debatieron entre la empatía por su vulnerabilidad y la sorpresa de verla interactuar con un objeto personal en pleno aislamiento.

¿Por qué Andrea del Boca eligió una cama clave en Gran Hermano Generación Dorada que podría generar conflictos?

Más allá del momento emotivo, Andrea del Boca también dejó su marca en la convivencia desde el minuto uno. Fue la primera en ingresar y recorrió la casa con asombro, casi como si estuviera atravesando una escenografía conocida pero ahora convertida en su nuevo hogar.

Al llegar al dormitorio, tomó una decisión que podría traer consecuencias a futuro: eligió una cama pegada a la puerta y apoyó su valija para “reservarla”. Frente a la mirada de sus compañeras, explicó sin vueltas el motivo: “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”.

Este año, en la casa, la dinámica de los espacios cambió. A diferencia de otras ediciones, los dormitorios no tienen salida a un pasillo sino que conectan directamente con el living-comedor. Esto hace que cualquier movimiento nocturno sea más visible y pueda alterar el descanso del resto, un factor que suma tensión en la convivencia.