¿Primer romance? Andrea del Boca despierta suspiros en Gran Hermano 2026 y ya tiene pretendiente

Por su parte, hasta ahora Andrea del Boca mantuvo un perfil bajo respecto a cualquier romance, concentrándose más en adaptarse a la convivencia y en los primeros desafíos del reality. Sí protagonizó un pequeño intercambio con la chilena Pincoya relacionado con la preparación del almuerzo, que generó un breve momento de tensión pero sin mayores repercusiones.

Así, la edición 2026 de Gran Hermano promete no solo estrategias y competencias intensas, sino también posibles guiños amorosos que podrían prender fuego a las redes y mantener a los fans atentos a cada movimiento dentro de la casa. La noche inicial dejó claro que nadie quiere perderse ningún detalle del espectáculo que recién comienza.

Andrea del Boca y Eduardo Carrera

Se filtraron los secretos del contrato de Andrea del Boca para entrar a Gran Hermano

El ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la jornada televisiva de este lunes. La aparición de la reconocida actriz, icono de la ficción argentina, tomó por sorpresa tanto a los participantes como al público, que no dejaba de comentar la histórica entrada por la puerta más famosa del país. La expectativa era máxima y su llegada no decepcionó: rápidamente se transformó en tema central de la noche.

En paralelo, las redes sociales se encendieron y Ángel de Brito aportó un giro inesperado sobre la situación detrás de cámaras. “Bombazo: lo que nadie contó de Andrea y su contrato”, escribió en X, dejando entrever detalles que hasta ese momento habían permanecido fuera del foco mediático.

De Brito explicó que “Andrea firmó su contrato el viernes (20 de febrero), pero no todo es felicidad. Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos”. Una confesión que añade una dimensión personal a su participación en el reality.

angel de brito sobre andrea del boca

Sobre lo económico, el periodista señaló que el acuerdo de la famosa actriz que protagonizó las telenovelas más populares de los años '80 y '90 contempla “un cachet alto, en la misma línea que las figuras principales” de esta edición, destacando la magnitud de su incorporación.

Pero no es la primera vez que su vínculo con Telefe genera debate: “Cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos”, recordó De Brito, aportando contexto histórico sobre su carrera y contratos previos.

Más allá de lo contractual, lo que sorprendió dentro de la casa fue la manera en que Andrea del Boca empezó a instalarse. El conductor describió que la actriz tiene hábitos muy particulares: “Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue: '¡Qué rico huele!'. '¿Dónde estarán los productos de limpieza?'”. En un lugar donde las pequeñas manías suelen generar grandes conflictos, este rasgo podría convertirse en un eje de su convivencia y en una de las historias más comentadas por los televidentes.