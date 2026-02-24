¿Primer romance? Andrea del Boca despierta suspiros en Gran Hermano 2026 y ya tiene pretendiente
Ni bien arrancó el juego, un hermanito ya tendría un objetivo claro: seducir a Andrea del Boca. El acercamiento se produciría durante la fiesta de bienvenida. Qué participante de Gran Hermano Generación Dorada quiere conquistar a la actriz.
La primera noche de Gran Hermano 2026 en Telefe quedó marcada por la inesperada entrada de Andrea del Boca, quien sorprendió a todos los seguidores del reality en redes sociales. La actriz, conocida por su extenso recorrido en la televisión argentina, confesó su entusiasmo por el juego y su deseo de quedarse con el premio:“Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”.
Además de mostrar su faceta competitiva, la presencia de Andrea desató especulaciones sobre posibles romances dentro de la casa. Aunque la actriz aún no dio señales de interés romántico hacia nadie, algunos participantes no tardaron en mostrar sus intenciones. Entre ellos ya se destacó Eduardo Carrera, quien regresa al programa 23 años después de su polémica eliminación tras un episodio violento.
Durante la primera noche, los compañeros no dudaron en bromear sobre un posible acercamiento entre Eduardo y Andrea. “En la fiesta te la tiroteás”, le dijeron, a lo que él respondió con naturalidad: “Ojalá. Me gusta por lo que es. Tranquilo igual”. Sus palabras fueron acompañadas de los comentarios alentadores del resto de los participantes, que no dejaban de mirar la interacción con expectativa.
Incluso mientras la noche avanzaba y las luces de la casa se apagaban, los concursantes seguían intercambiando opiniones sobre el posible match: “Sos fachero, mirá la pinta que tenés; para mí te da bola; es tu target perro; hay match”. Estas expresiones reflejaron la emoción y la picardía que caracteriza a las primeras horas del juego, en las que se mezclan alianzas estratégicas y coqueteos.
Por su parte, hasta ahora Andrea del Boca mantuvo un perfil bajo respecto a cualquier romance, concentrándose más en adaptarse a la convivencia y en los primeros desafíos del reality. Sí protagonizó un pequeño intercambio con la chilena Pincoya relacionado con la preparación del almuerzo, que generó un breve momento de tensión pero sin mayores repercusiones.
Así, la edición 2026 de Gran Hermano promete no solo estrategias y competencias intensas, sino también posibles guiños amorosos que podrían prender fuego a las redes y mantener a los fans atentos a cada movimiento dentro de la casa. La noche inicial dejó claro que nadie quiere perderse ningún detalle del espectáculo que recién comienza.
Se filtraron los secretos del contrato de Andrea del Boca para entrar a Gran Hermano
El ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la jornada televisiva de este lunes. La aparición de la reconocida actriz, icono de la ficción argentina, tomó por sorpresa tanto a los participantes como al público, que no dejaba de comentar la histórica entrada por la puerta más famosa del país. La expectativa era máxima y su llegada no decepcionó: rápidamente se transformó en tema central de la noche.
En paralelo, las redes sociales se encendieron y Ángel de Brito aportó un giro inesperado sobre la situación detrás de cámaras. “Bombazo: lo que nadie contó de Andrea y su contrato”, escribió en X, dejando entrever detalles que hasta ese momento habían permanecido fuera del foco mediático.
De Brito explicó que “Andrea firmó su contrato el viernes (20 de febrero), pero no todo es felicidad. Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos”. Una confesión que añade una dimensión personal a su participación en el reality.
Sobre lo económico, el periodista señaló que el acuerdo de la famosa actriz que protagonizó las telenovelas más populares de los años '80 y '90 contempla “un cachet alto, en la misma línea que las figuras principales” de esta edición, destacando la magnitud de su incorporación.
Pero no es la primera vez que su vínculo con Telefe genera debate: “Cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos”, recordó De Brito, aportando contexto histórico sobre su carrera y contratos previos.
Más allá de lo contractual, lo que sorprendió dentro de la casa fue la manera en que Andrea del Boca empezó a instalarse. El conductor describió que la actriz tiene hábitos muy particulares: “Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue: '¡Qué rico huele!'. '¿Dónde estarán los productos de limpieza?'”. En un lugar donde las pequeñas manías suelen generar grandes conflictos, este rasgo podría convertirse en un eje de su convivencia y en una de las historias más comentadas por los televidentes.