Cómo fue el tenso regreso de Cinthia Fernández al programa de Moria Casán: las picantes chicanas

Y al ser consutlada por el cronista Walter Leiva por su futuro en el programa mañanero, aclaró de manera contundente: “Si me tengo que ir porque las reglas de un laburo son así, me iré. Pero me voy con la frente bien en alto, porque yo no comparto que me falten al respeto”.

Por su parte, Moria Casán habló también antes de darse el reencuentro con Cinthia Fernández al aire tras la polémica que explotó entre las dos.

“Para ustedes será fuerte, a mí no me mueve un pelo. Soy la inventora de esto, un poco más la tele la invento yo y no me hago la superada realmente", analizó a su estilo la conductora.

Y agregó contando qué charló con su producción tras el escándalo: “A mí me preguntan si me molestaba la presencia de la señora y yo dije ‘de ninguna manera, por mí decidan ustedes, a mí no me molesta nada’”.

Consultada además sobre el polémico posteo de Fernández con la frase "entre mecheras se entienden" y la imagen de dos mujeres resivando las carteras comentó: "Es una caricia, qué me importa".

La conductora remarcó que el trato entre las dos fue "todo igual" y sobre el final dejó un palito para su compañera: "La saludé en el piso como vieron, se saco fotos hoy, divino, es el día que mejor estuvo. Vino temprano la primera vez desde que debutamos, así que parece que le aplicamos un correctivo, ¿o se lo aplicó solo?".

Cinthia Fernández criticó sin piedad a Moria Casán: el video

Cinthia Fernández grabó un polémico video donde le contestó sin vueltas a Moria Casán y explotó del todo la interna que atraviesan en La mañana con Moria.

"La verdad que así no se conduce a un equipo, la falde de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?", comentó indignada la panelista.

Y cuestionó picante: "Vos tenés todo el derecho a echarme... ¿Pero las maneras son estas? No. La manera es reunión privada o me lo dice la producción, me dan los motivos pero en un ámbito privado. No levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza".

"Vamos a los hechos: le hago una pregunta simple de responder e Elba Marcovecchio: si o no. Vos me tenés que apoyar como conductora o a lo sumo respetar. Pero un conductor al aire boludear a una persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien...", siguió contundente sobre la razón que desató la tensión entre las dos en plena nota al aire con la abogada de Mauro Icardi.

Y valoró su perfomance en pantalla: "En todos los cruces fui súper efectiva, mi laburo está bien hecho. Y no es de soberbia, a los números me remito. Un debate de 40 minutos en televisión no te lo dejan hacer si el número no garpa. Vas al Instagram del programa y son todos reels míoss con miles de comentarios".

"Yo por supueto estoy haciendo bien mi trabajo pero después las faltas de respeto y descalificaciones de la señora Moria Casán yo no las tengo por qué aguantar. Hoy no tengo ganas de que me falten el respeto como me lo faltaron constantemente desde esa nota", finalizó firme Cinthia Fernández.