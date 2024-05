Andrea, la otra hermana de Furia, habló de la fuerte interna familiar y contó por qué no puede ir a Gran Hermano

"Muchas cosas me entero por televisión. El problema es Coy (la otra hermana de Furia), no me dejó entrar al canal. Cuando vine a Buenos Aires saqué una entradita, como corresponde y como cualquier persona, Coy lee mis mensajes y me clava visto", dijo Andrea.

"Y a través de mi hijo me manda un mensaje que dice Coy que no la moleste tanto", continuó.

"Estamos peleadas por la cosa, Coy quiere más metros cuadrados. Mi papá nos dejó una casa, sólo que Coy en especial discute mucho por eso, quiere más metros", se sinceró la hermana de Furia sobre la interna familiar.

Y siguió sobre la vivienda que las tiene en conflicto: "Me enteré ahora que cada hermano puso un abogado. Somos cinco en total y yo la mayor. Yo no voy a poner ningún abogado, prefiero esperar".

"Furia lo cuidó a papá, le tocó encargarse y fue terrible porque era muy chiquita para ese trabajo", reconoció Andrea sobre su hermana y cómo bancó ese duro momento familiar.

"A mis hermanos les importa más la herencia que la salud de Juliana. Ella es pequeña, tiene 31, yo tengo 50. Con ella hacíamos un montón de cosas", finalizó.

Gran Hermano: la tremenda venganza de Furia contra Emma tras la salida de Mauro

A minutos de la eliminación de Mauro Dalessio de Gran Hermano, Telefe, Juliana Furia Scaglione no anduvo con vueltas y se la juró a Emmanuel Vich, a quien quiere fuera de la casa en la próxima gala.

La amistad entre los dos se rompió por completo hace un tiempo y ahora la tatuada no se guardó nada y cargó duro contra el peluquero en charla con sus compañeros en la habitación.

"Cuando nos preguntaron en el confesionario quién queríamos que se vaya, yo dije Emma. Y él me dijo que también dijo Emma. Si nosotros hubiéramos hablado antes todo lo que se habló ayer, hubiera sido diferente la cosa. Lo podríamos haber sacado a Emma", lanzó sin vueltas la tatuada.

Y siguió dejando en claro que su próximo objetivo es la salida de Emma de la casa: "Lo hecho, hecho está. Y lo visto, visto está. Así que en la próxima que Emma caiga en placa, lo hago mierda. Afuera, uno detrás del otro. Si otra vez me quedé, y más en esta, tengo que ponerme fuerte porque no sé qué se viene".

"Yo estaba sancionada por Gran Hermano. Eso me daba mucho miedo", reconoció sobre la placa que sorteó. Y llamó incluso a sus compañeros a no compartir habitación con Emma para el descanso.

"Yo la que viene quiero ir contra Emma… Ahora todos vamos a dejar a Emmanuel durmiendo en ese cuarto y todos vamos a dormir acá… ¿Ok?", finalizó Furia contundente.