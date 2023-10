Andrea Rincón reveló la extraña competencia que hizo con Charly Garcia: "Le gané, pero no está bueno"

"Ya se lo dije, él ya lo sabe. Le escribí la puerta de la casa con el nombre de mi novio de ese momento, puse también 'mamá, te amo'… Y Charly me dijo por qué no pusiste papá te amo y me empezó a indagar por otro lado”, detalló la actriz.

"Y le dije 'no me llevaba muy bien con mi papá en ese momento'. Y ahí él me empezó a contar su historia. Y terminamos diciendo a ver quién tiene más internaciones psiquiátricas", reveló. Dente le preguntó quién de los dos había ganado y Andrea, con un gesto, dio a entender que ella fue la vencedora.

"¡Le ganaste a Charly!", exclamó el presentador. "Pero no está bueno", expresó Rincón. "No importa con qué, le ganaste a Charly", reiteró Dente.

Embed

Joaquín Furriel reveló qué famosa le dio un beso con lengua en medio de una escena

Joaquín Furriel estuvo como invitado el último lunes al ciclo Noche al Dente (América TV) y reveló qué compañera de elenco le "metió la lengua" en un beso de ficción.

El conductor Fer Dente le preguntó al actor de El duelo: "¿Alguna vez te metieron la lengua en un beso de ficción?". "Yo lo voy a decir porque lo dijo ella", afirmó Furriel.

Ahí, contó que su compañera de elenco fue la modelo Nicole Neumann. El presentador quiso saber cómo fue el incómodo momento y Joaquín relató que fue durante una escena de la telenovela Jesús, El Heredero.

"Cuando vino Nicole Neumann a actuar, me dio un beso real y no de ficción... Cuando terminó la toma le dije que no hacía falta usar la lengua", detalló. Y agregó: "A mí me enseñaron lo mismo y le expliqué cómo se besa en ficción".