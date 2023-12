Andy Kusnetzoff fue tajante al hablar del cruce entre Martín Bossi y Sofi Martínez en PH

En el ciclo de Flor de la V también dialogaron con Andy, que desmintió la versión que trascendió en los medios. "La otra vez con Martín me armaron un escándalo, que -al final- no era. La verdad no pasó nada", exclamó el conductor.

Y cerró: "Termina pasando lo mismo. No pasó nada. Hay algo que se repite. Cuando pasa algo, pasa.... Cuando pasó lo de Belén Francese (que discutió con Andrea Rincón), pasa y se sabe. Y cuando no pasa nada, no pasa nada".

Qué dijo Sofi Martínez sobre un supuesto enojo con Martín Bossi en la grabación de PH, Podemos Hablar

Según adelantó Laura Ubfal en su página web, durante la grabación del último PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff, se habría producido un fuerte cruce entre el humorista e imitador Martín Bossi y la periodista Sofía Martínez, nada más y nada menos que por la figura de Lionel Messi.

Y según se habría filtrado, el humorista, además de llegar una hora tarde a la grabación, le habría hecho un comentario totalmente desubicado a Sofía Martínez sobre un posible vínculo amoroso con Messi, después de que se hiciera pública la buena onda que hay entre los dos.

Según Ubfal, la periodista deportiva se enojó y confrontó a Martín Bossi, y aunque el actor pidió disculpas, no se sabe si ese fragmento se verá o no el sábado porque ambos habrían pedido que lo corten.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Sofi Martínez negó esa versión y dijo que es "totalmente falso, no pasó nada. La pasamos súper bien en el programa de Andy y me sorprende que se hable de un escándalo. Nada que ver, no fue asi. El programa salió re lindo y con Martín todo bien, solo eso tengo para decir".