Andy Kusnetzoff habló con LAM: ¡En el tercer intento!

En este contexto, y tras la fuerte crítica en radio de Marina Calabró al programa de Andy Kusnetzoff, desde LAM fueron en busca de la palabra del conductor de PH, quien al notar la presencia periodística, fue y vino dos veces del estudio para evitar dar la nota hasta que en el tercer intento del cronista accedió a la charla.

“Cuando venga Ángel a PH (va a hablar). Un beso a Ángel, y lo espero”, arrancó contundente Andy ante las consultas. Luego, se fue soltando y explicó: "Sí, a PH (lo espera a Ángel). No quiere venir con gente pero, ¿qué querés que la haga?, no tengo otro formato. Pero Ángel, que siempre me llama por embarazos, pero por ahora no me llamó más”.

En tanto, evitó enfrentar la opinión de Marina Calabró y él resaltó que está contento por cómo se dio el primer programa en su regreso a la tevé: "El que que quiera criticar está bárbaro, yo estoy feliz. No tengo idea lo que dijo Marina".

Por qué Ángel de Brito no iría nunca a PH Podemos Hablar

Tras escuchar las palabras de Andy Kusnetzoff después de varios intentos, Ángel de Brito aclaró por qué no iría nunca a PH Podemos Hablar: "Las notas las doy, no me gusta ir así en grupo y contar boludeces. No es de divo ni de nada, no me divierte ir en grupo y contar estas cosas. Notas fui a 8 mil. Qué me importa escuchar la historia de los otros dos horas".