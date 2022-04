Picante respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si iría al programa de Andy Kusnetzoff

"¿Irías a PH?", fue la pregunta que recibió el conductor. A lo que respondió tajante: "Nunca".

De esta manera, Ángel de Brito no dejó lugar a dudas y aclaró que nunca iría como invitado al programa de su colega, donde se suelen hablar distintos momentos de las vidas privadas.

¿Cambiará de parecer o seguirá inflexible en su postura?

angel de brito.jpg

Ángel de Brito contó cómo nació la bronca de Marcelo Polino

Desde su programa radial, Marcelo Polino apuntó contra Ángel de Brito sin mencionarlo. El conductor de LAM recogió el guante y tras su respuesta en Twitter le respondió al aire.

Ángel de Brito recibió dardos de su colega y ex compañero de trabajo, Marcelo Polino, quien desde su programa de radio en Radio Mitre, Polino Auténtico, habló del rating de LAM en América TV.

Polino, en conversación con su panelista Amalia Granata, la corrigió al aire, cuando ella habló de los números del rating de LAM. “Hay que decir las cosas bien. ¡No repuntó!”, remarcó el periodista. Ante este comentario, Ángel de Brito salió al cruce en Twitter.

"Polino está resentido porque fracasó como conductor en El Trece a la tarde y en el horario de LAM en América. Se quedó fuera del jurado del “Cantando'' y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM", arrojó Ángel de Brito.

Y agregó: “Cuando hizo los especialistas del show en El Trece me pidieron por favor que les preste a Yanina de panelista, le pusieron todo el bailando a disposición y fracaso. 6 meses y afuera”.

Ambos compartieron el jurado del Bailando de ShowMatch y hace unos días se volvió a destapar las diferencias entre los dos.

image.png

Ángel de Brito pasó al aire el lunes en LAM, América Tv, el audio con lo que dijo Marcelo Polino en radio, donde lo criticó sin mencionarlo directamente, y reveló de dónde nació la bronca del periodista.

"Le cuesta a Polino hablar con nombre y apellido. Una vez estábamos en una reunión en La Flia y llamó para ofrecerse como jurado, como llamaron otros. Le consultaron a Tinelli y Marcelo dijo no, que no lo pongan con Angel porque lo quiero para el Bailando. Empezaba el Cantando y después venía el Bailando", comentó el conductor, quien cumplió un mes al aire con su nuevo ciclo siendo lo más visto de la emisora de Palermo.

"A favor de Marcelo Polino, se lo guardó para el Bailando. Después el Bailando no vino porque estábamos en medio de la pandemia, nadie sabía cuándo iba a terminar todo y ese Bailando no se hizo y quedó el Cantando todo el año", siguió el periodista.

Y remarcó: "A partir de ahí él se enoja y empieza todos los fines de semana a matar al Cantando y a Tinelli. Él iba a estar en el Bailando pero no se hizo".

"Y después se fue a Telefe. En el de Vero, el segmento que él hacía, lo sacaron porque no rendía. Los Especialistas del show fue un fracaso, se levantó y no volvió más. Yo estaba ahí, realmente nos fue mal, era un horror. No salíamos de los 3 o 4 puntos", finalizó Ángel de Brito picante.