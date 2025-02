Ángel de Brito confirmó la separación de Coti Romero y Nacho Castañares: qué dijo la ex Gran Hermano

Luego, les cedió la palabra a sus compañeros, que dieron los detalles acerca de lo que ocurrió. “Se fueron a Disney hace muy poquito, se fueron un anillo de promesa y la realidad es que Coti hoy nos avisó por el grupo que se quedaba más días en Corrientes”, comentó su compañero de streaming Fefe Bongiorno.

Acto seguido, Pepe Ochoa expuso el mensaje que ella le envió y leyó: “Nos tomamos un tiempo. Después vamos a ver, nos es nada grave. No estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes. Por eso nos tomamos este tiempo. “No sé si va a ser definitivo pero esto es lo que hoy nos trae más tranquilidad. No es más que eso”.

“Está llorando desconsoladamente todo el día, está muy mal, y como le dijo a Pepe, cree que se puede llegar a recuperar pero me dijo que fue una decisión de ella”, aportó Julieta Argenta.

En ese sentido, contó que la joven se sentía muy afectada por las redes sociales y cuestiones de salud mental. “El me respeta en este momento porque siente que tiene que seguir solucionando cosas. No me siento en un buen momento”, le explicó Coti a la panelista.

Nacho Castañares confesó el juramento clave que hicieron con Coti Romero en Disney

En medio de las vacaciones soñadas en Disney para despedir el 2024, Coti Romero y Nacho Castañares dieron un gran paso como pareja y el ex participante Gran Hermano fue el encargado de dar la noticia y explicar el por qué.

En las imágenes del viaje que iban posteando, hubo una imagen en particular que llamó la atención ya que ambos lucían el mismo anillo. En el streaming de DGO, el ex de la Tora se sinceró sobre ese anillo en particular: “Me lo regaló Coti en Disney”.

Y en esa línea contó el emotivo significado que le dieron a utilizar esa joya en sus manos: “Nos comprometimos a siempre cuidarnos y respetarnos”, explicó mientras mostraba su mano con el anillo en cuestión.

Ahí a Nacho Castañares le preguntaron si tiene ganas de casarse con la correntina y si tenían una fecha prevista y él fue más cauteloso: “No hay fecha, pero si es un anillo de compromiso de cuidarnos, respetarnos y amarnos”.

Nacho y Coti ya llevan varios meses juntos de novios y la relación marcha de la mejor manera y el anillo simboliza el gran presente que los une.