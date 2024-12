Las mágicas vacaciones de Coti Romero y Nacho Castañares en Disney: fotos y videos a pura diversión

Embed

Des esta manera, desde que llegaron el fin de semana a La Florida, Coti y Nacho comenzaron a compartir sus aventuras a través de sus respectivas redes sociales. “Este lugar es un sueño”, fue uno de los primeros comentarios de la correntina frente a su asombro absoluto al conocer el famoso castillo de Magic Kingdom o al recorrer las diferentes locaciones temáticas de las famosas películas animadas, como la de La bella y la bestia.

Coti Romero y Nacho Castañaeres en Disney 2.jpg

Alucinados como dos niños en su salsa, Romero y Castañares disfrutaron de todos los juegos y mostraron sus viajes en autobús hasta los parques, así como también sus ingresos a las diferentes atracciones a través de las famosas pulseritas que funcionan como pases.

Coti Romero y Nacho Castañares - Disney 1.jpg

Vale recordar que los chicos se conocieron en la edición 2022 de Gran Hermano, si bien en ese momento Coti mantuvo un fuerte romance con el Cone Quiroga, mientras que Nacho se puso de novio con La Tora Lucila Villar. Claro que el tiempo hizo lo suyo, sus respectivas relaciones se diluyeron y lograron verse como nunca antes, por lo que hoy el destino los encuentra más enamorados y unidos que nunca proyectando juntos el 2025.

coti Romero y Nacho Castañares - Disney 3.jpg

El particular ritual que hicieron Coti Romero y Nacho Castañares para poder casarse

Coti Romero y Nacho Castañares hicieron un divertido streaming y sorprendieron a sus seguidores con un particular ritual que practicaron en los Esteros del Iberá.

“Yo lo bauticé a Na, ahí, en los Esteros del Iberá. ¿Saben por qué? Porque el padre, la otra vez, durante un bautismo, cuando fui madrina, dijo que para bautizar solamente necesitamos un poco de agua, no hace falta que sea agua bendita. Hay que ponerle en la cabeza a la persona y, con toda la intención, decir ‘te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén’”, contó la ex Gran Hermano.

“De repente yo estaba con todos los ojos llenos de shampoo y de atrás me estaba diciendo ‘te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén’. Me quedé tipo, ¿qué?”, agregó Nacho.

“Te tiré agüita y abriste los ojos. Me dijiste 'estoy bautizado'”, remarcó la correntina. “Sí, estoy bautizado. No sé si es muy legal”, agregó Castañares.

Acto seguido, Coti, que es muy religiosa, explicó el motivo por cual lo "bautizó": “Sí, porque si no no se va a poder casar conmigo. ¿Vos no te querés casar conmigo?”. “Sí. Sí que quiero”, respondió el novio.