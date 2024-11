Ángel de Brito contó la verdad sobre el supuesto romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

En medio de la fuerte curiosidad que este supuesto romance genera en los fanáticos, un usuario decidió acudir a Angel de Brito en busca de respuestas sobre el vínculo de los famosos.

“¿Marcos y China están juntos?”, le preguntaron al periodista de espectáculos, que activo la cajita de preguntas en Instagram.

En su respuesta, Angel fue categórico y dejó entrever que todo se trataba de una estrategia para los medios. “Les gusta generar esto. Son mediáticos”, aseguró.

Ángel de Brito contó la verdad detrás del supuesto romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Daniela Celis mandó al frente a la China Suárez y Marcos Ginocchio y confirmó lo que todos sospechaban

Daniela Celis viene de celebrar junto a Thiago Medina el bautismo de las gemelas Laia y Aimé en la Basílica de Luján rodeados de sus afectos más cercanos y la presencia de varios ex Gran Hermano.

Lo cierto es que invitada al ciclo El ejército de la mañana, Bondi Live, Pestañela blanqueó qué tipo de relación existe realmente entre la China Suárez y Marcos Ginocchio.

Daniela fue compañera del salteño en el reality Gran Hermano que terminó con el Primo como ganador de esa edición y Pepe Ochoa le hizo una directa pregunta sobre su ex compañero en la famosa casa.

"¿Alguna vez te habló de la China?", le consultó por la confianza que tiene con Marcos. A lo que Daniela Celis sonrió un poco incómoda y contestó entre risas: "No, no, no. O sea, es amiga. No, no sé qué es...".

A lo que el periodista insistió: “Yo sé de muy buena fuente que no es su amiga”. Y la novia de Thiago respondió sin querer entrar en más detalles: "Que sean felices todos con quien tengan que ser, está muy bien".

Los rumores de una relación más que de amistad entre la China y Marcos vienen hace un tiempo y él participó en algunos eventos importantes de ella como el cumpleaños de su hijo Amancio en el mes de julio.