Ángel de Brito habló con Wanda Nara y dio detalles de su cuadro de salud

"Wanda se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico", detalló Ángel.

El presentador recordó que en el after party de los premios Martín Fierro 2023 Wanda Nara le había contado que se iba a ir de vacaciones a Europa con Mauro Icardi y sus hijos. "Antes de viajar se fue a hacer los estudios de rutina. Cuando se hace los estudios encuentran que los valores no estaban bien. Se repiten esos estudios y los valores vuelven a dar de la misma manera", contó.

"El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era de los ovarios o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control", afirmó de Brito.

Wanda Nara habló por primera vez de su salud y cruzó a Jorge Lanata: "Mis hijos recibieron la confirmación de..."

El miércoles, Wanda Nara fue internada en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo, para realizarse estudios. El viernes, el periodista Jorge Lanata confirmó un diagnóstico, pese a que la conductora no había hecho declaraciones sobre su salud.

Este lunes, en su cuenta de Instagram, la figura de Telefe publicó un descargo, en el cual se refirió a su cuadro y cruzó al conductor de Periodismo para todos.

Wanda relató qué ocurrió en estos días desde su internación en el Sanatorio Los Arcos. "Buen día a todos. Acá estoy, después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó", anunció.

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos, que salieron bien", siguió.

La mujer de Mauro Icardi indicó que se acercó a un centro especializado para conocer mejor su cuadro. "El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", agregó.

Por otro lado, Wanda explicó que estaba pensando cómo contar la noticia a sus hijos, pero las versiones en los medios le ganaron de mano: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía".

"Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", enfatizó.

Finalmente, la conductora de MasterChef agradeció las muestras de afecto. "Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", cerró.