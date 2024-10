Ángel de Brito reveló picantes detalles sobre la azafata supuesta amante de Martín Demichelis: "La odian todos"

"Tania Gonzalez Ledesma. Se metio en muchos quilombos. La odia toda argentina", confió de entrada el conductor de América TV mientras comenzaba a exponer los tremendos mensajes.

"Soy azafata, vuelo con ella. Todas la odiamos. Al principio no, divina, buena compañera... todos la queríamos. Muy simpática, buena onda. Y después la cosa se fue complicando. No me nombres, viajamos mucho. Ella vive saliendo con tipos casados. Y cuando la dejan, enloquece y le avisa a las esposas. Les escribe por Instagram", leyó Ángel el explosivo mensaje sobre las relaciones que entabla la mujer que se dice habría desencadenado la ruptura entre Damichelis y Evangelina.

Fue allí que Yanina Latorre sumó información, al asegurar que tiene entre 40 y 41 años, mientras la llamaron para intentar hablar con ella, pero no atendió.

En tanto, De Brito reveló que "la azafata le habría avisado a Evangelina de la existencia de esa relación" con Demichelis. Y sumó: "Tania González Ledesma, es tripulación de cabina, a mí me mandaron todo el currículum, que es lo que menos nos interesa, el currículum profesional, sino el otro. Parece que se metió en varios bolonquis, no solo con Demichelis. La odia medio Aerolíneas, porque hoy me escribieron tripulantes varios para contarme historias. Una muy fuerte que la condenó dentro de la empresa, era con un comandante, que era relación, obviamente, clandestina. Es un mundo muy agitado el de las aerolíneas siempre. Azafatas, comandantes...".

Tania, la azafata señada como amante de Martín Demichelis - captura LAM.jpg

En medio del escándalo con Evangelina Anderson, se supo que Martín Demichelis tiene un hijo desconocido

Esta semana la panelista Yanina Latorre sorprendió a todos en LAM (América) al contar la separación de Martín Demichelis con Evangelina Anderson y este jueves aseguró que el ex técnico de River tiene un hijo desconocido.

“Cuando él vuelve a River, el año pasado, aparece un mujer del lugar donde él es oriundo, Justiniano Posse, a decirle que tiene un hijo con el de más de 20 años. El no sabía nada, nunca supo", comenzó diciendo Yanina.

A continuación, profundizó: “Fue un romance de su adolescencia, lo fue a buscar, él se hizo el análisis, dio que era su hijo, se llama Facundo. En Instagram tiene su apellido de siempre, pero en YouTube tiene una cuenta con los dos apellidos, el del padre que lo crio y Demichelis”.

“A mí me dijeron que habían empezado los trámites, que a veces tarda un tiempo pero no lo sé. Él se portó bien, lo reconoció en seguida, ella lo aceptó perfecto, y de a poquito le empezó a presentar a sus tres hijos. Fue una cosa natural", agregó.

Además, contó la razón por la cual la historia se mantenía oculta y comentó: “Si bien en River lo sabían todos, él no quería que se haga público y ella tampoco. El chico tiene un negocio de tatuajes, vive en Justiniano Posse, estudia arquitectura, y Demichelis lo llevó a la cancha todos los partidos pero nunca por la parte familiar” .

“Hay una final de River, en marzo, que el chico fue con ellos, estuvo en la final, y hay fotos. En la imagen, los que están atrás son la familia de Demichelis, el chico tiene vínculo con las hermanas, sus tías”, precisó.