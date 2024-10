El filoso posteo de la azafata que provocó la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

En las últimas horas se conoció un posteo explosivo de la supuesta tercera en discordia. En la publicación se la ve radiante, caminando y disfrutando de una playa en Miami. "Y si yo hablara... más de una no volvería", expresó y sumó un emoji de una gallina.

image.png

Evangelina Anderson también se volcó a las redes sociales luego de la información que brindó Yanina Latorre al aire en LAM sobre su relación con Martín Demichelis.

La modelo desmintió a la angelita con un posteo contundente en su Instagram. "No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite", expresó y subió una foto de su mano entrelazada a la de su pareja.

image.png

¡Otro escándalo! Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados: los duros motivos

En LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito reveló la ruptura más explosiva del año: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron.

"No han querido dar señales, tipo Pampita y Roberto García Moritán. Dieron señales de que está todo bien, porque hay algo que pasó hace muy poco que los muestra unidos, felices, juntos. Pero esto... no sé si es de hoy, de ayer la separación. La pareja venía muy encaminada, con un proyecto muy interesante y lo mostraron, el proyecto los involucra a los dos", comenzó diciendo el presentador a modo de enigmático.

"¿Quién es el infiel?", le preguntó Marcela Feudale. "Y... siempre lo pescan a él. Las mujeres nunca son pescadas, es muy raro", le respondió. "Él tuvo otra novia famosa, del mismo perfil que ella, tiene un target muy definido él", agregó.

En otra parte, dieron más detalles: “Ellos están entre los 35 y 50 años. Los dos son muy famosos, pero lo de él en este momento tendría un renombre”. Además, agregaron que tienen “varios hijos”.

Más adelante, Ángel contó: "Estamos hablando del mundo del fútbol, hubo crisis ya, al principio de la relación y hace poco tiempo también, porque pasó algo que va más allá de una infidelidad".

Luego, Yanina Latorre, quien estaba detrás de cámara al teléfono confirmando la primicia de la separación, regresó a su sillón y dijo: "Ya están separados, por eso me atrevo a decirlo. La gente que le estuvo preguntando a ella, o sea gente allegada, ella ya contesta 'estoy separada'. No están viviendo juntos".

"Primicia de Yanina Latorre para LAM: están separados Evangelina Anderson y Martín Demichelis", anunció Ángel. "Se separaron en México", afirmó la rubia.

"Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu, creían que era una opereta contra River. Parece que Tartu tenía razón. A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River, precisamente, cuando van a concentrar. No sé si un día, dos días, tres, medio minuto o una relación paralela", detalló.

"Le llegó el mensaje y él lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo Monterrey en el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", continuó la angelita.

Por último, contó: "Ella ya se había enterado lo de la azafata y hubo una pequeña crisis, pero le creyó. Ahora alguien le habló, le contó determinada siutación que desconozco y él se lo terminó aceptando".