Afirman que Jesica Cirio volvió a apostar al amor: quién es su supuesto novio

Acto seguido, reveló que el nuevo novio de la modelo se llama Nicolás Trombino. "El señor tiene unos 45 años, tiene un hijo de unos 18 años. Él es dueño de un supermercado mayorista en Guernica", detalló.

Cabre recordar que Cirio viene de transitar meses de fuerte exposición pública a causa de su escandalosa separación de Elías Piccirillo.

Un ex vuelve a la vida de Jésica Cirio y revelan sus viajes a México

En Puro Show (El Trece), la panelista Fernanda Iglesias reveló detalles picantes sobre la vida privada de Jésica Cirio. En primer lugar, explicó que, tras recibir información de una fuente muy confiable, decidió comunicarse directamente con la modelo, aunque según ella, Cirio no fue del todo sincera.

“Hablé con Jesica Cirio y le pregunté si era verdad que tenía un nuevo novio, porque me había llegado de muchas partes y de fuentes muy confiables que había vuelto con un ex novio: Nazareno Marcollese“, contó y señaló que el reencuentro se habría dado en un cumpleaños de él.

Iglesias recordó que la relación entre ambos data de hace más de una década. “Habían estado de novios ya hace 15 años. Él vive en México, era el novio de Rocío Robles. En estos últimos meses, ella viajó tres veces a México a ver a Nazareno pero, lo que ella me dice, es que viajó a hacer un tratamiento médico", reveló. Pochi, por su parte, agregó que Marcollese “está en el ambiente del fútbol”.

Por otro lado, la panelista también compartió una información que sorprendió: “Una semana después de que metieran preso a Piccirillo, Jesica tenía pensado y programado hacerse una inseminación artificial”. “Ella quería quedar embarazada de él. Querían tener un hijo juntos”, detalló.

Iglesias sumó más datos sobre la situación: “Los amigos le decían que esperara, que Elías no les cerraba, pero ella se hacía la gila y no escuchaba. Se quería embarazar”, afirmó y añadió: “Ella se iba a hacer una inseminación porque él tiene una vasectomía y, si bien puede tener hijos, debe hacerlo mediante un procedimiento en los testículos. Ellos estaban bien como pareja, tenían ya designada la habitación del bebé y estaban listos para armar el cuarto. Ahora, con el diario del lunes, Jesica zafó”.