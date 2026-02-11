Ángel de Brito se mostró en sunga desde una playa de Brasil y sorprendió a sus seguidores

Mientras tanto, el programa de espectáculos que marca agenda continúa al aire de lunes a viernes desde las 20 horas. En su ausencia, la conducción quedó a cargo de Denise Dumas, quien lleva adelante el ciclo en la pantalla de América TV, manteniendo el tono picante que caracteriza al mismo.

Ángel de Brito en sunga

Cómo fue la anécdota sexual que contó Denise Dumas sobre Christian Sancho

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Denise Dumas sorprendió a todos al contar una anécdota sexual tan desopilante como incómoda durante el programa de streaming StoryTime, que se emite por Bondi Live. El relato tuvo como protagonista a Christian Sancho en su participación en la obra de teatro "SEX", dirigida por José María Muscari.

Según relató la modelo y conductora, el episodio ocurrió cuando el actor hacía poco que estaba de novio con Celeste Muriega. En ese contexto, Denise explicó cómo era una de las escenas más subidas de tono del espectáculo: “A él le tocaba en un momento agarrar a una señora del público y le empezaba a decir cuál es tu fantasía sexual y le pasaba el miembro y le decía: ¿vos querés tocar?, y como que se le movía, mete mano no sé qué, la señora medio incómoda que sí que no, que sacaba la mano”.

La situación fue creciendo en tensión y risas, y Dumas sumó sin filtros: “La señora medio que lo manotea todo medio incómodo”. Pero lo más insólito llegó una vez terminada la función, ya en camarines. Allí, según contó Denise: “Termina la obra, van a camarines y Celeste Muriega le dice 'te presento a mi mamá' y era su suegra la que le había estado tocando el bulto”.

El estudio estalló de carcajadas, aunque la conductora todavía guardaba un remate más para coronar la historia: “Le testeó el material a su hija a ver si estaba bien, tenía que darle el visto bueno”.

Un relato tan incómodo como hilarante que se volvió uno de los momentos más comentados del streaming y dejó a todos tentados de risa.