Ángel de Brito se mostró en sunga desde una playa de Brasil y sorprendió a sus seguidores
El conductor de LAM, Ángel de Brito, se mostró relajado desde una playa de Brasil, compartió una postal en redes y agradeció el cariño del público mientras disfruta de sus vacaciones lejos de la televisión.
11 feb 2026, 18:00
Ángel de Brito atraviesa unos días de descanso en las playas de Brasil, donde decidió desconectarse del ritmo cotidiano de la televisión y de la farándula argentina. Desde allí, el conductor de LAM (América TV) compartió una imagen en la que se lo ve disfrutando del mar y el sol, en una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
A través de sus redes sociales, Ángel de Brito aprovechó para agradecer el cariño del público que lo reconoce y se acerca a saludarlo durante sus vacaciones.
“Gracias a cada argentino en el mundo que se acerca a saludarme, a decirme algo, a sacarse una foto. Es el mejor premio de todos”, escribió el periodista junto a un corazón rojo.
No es la primera vez que el conductor destaca el vínculo cercano que mantiene con la gente. Con frecuencia se lo puede ver compartiendo encuentros con seguidores en distintos lugares, ya sea en la calle, en restaurantes o ahora también durante su descanso en el exterior.
Mientras tanto, el programa de espectáculos que marca agenda continúa al aire de lunes a viernes desde las 20 horas. En su ausencia, la conducción quedó a cargo de Denise Dumas, quien lleva adelante el ciclo en la pantalla de América TV, manteniendo el tono picante que caracteriza al mismo.
Cómo fue la anécdota sexual que contó Denise Dumas sobre Christian Sancho
Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Denise Dumas sorprendió a todos al contar una anécdota sexual tan desopilante como incómoda durante el programa de streaming StoryTime, que se emite por Bondi Live. El relato tuvo como protagonista a Christian Sancho en su participación en la obra de teatro "SEX", dirigida por José María Muscari.
Según relató la modelo y conductora, el episodio ocurrió cuando el actor hacía poco que estaba de novio con Celeste Muriega. En ese contexto, Denise explicó cómo era una de las escenas más subidas de tono del espectáculo: “A él le tocaba en un momento agarrar a una señora del público y le empezaba a decir cuál es tu fantasía sexual y le pasaba el miembro y le decía: ¿vos querés tocar?, y como que se le movía, mete mano no sé qué, la señora medio incómoda que sí que no, que sacaba la mano”.
La situación fue creciendo en tensión y risas, y Dumas sumó sin filtros: “La señora medio que lo manotea todo medio incómodo”. Pero lo más insólito llegó una vez terminada la función, ya en camarines. Allí, según contó Denise: “Termina la obra, van a camarines y Celeste Muriega le dice 'te presento a mi mamá' y era su suegra la que le había estado tocando el bulto”.
El estudio estalló de carcajadas, aunque la conductora todavía guardaba un remate más para coronar la historia: “Le testeó el material a su hija a ver si estaba bien, tenía que darle el visto bueno”.
Un relato tan incómodo como hilarante que se volvió uno de los momentos más comentados del streaming y dejó a todos tentados de risa.