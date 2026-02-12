A24.com

¿ROCES?

Rara interna entre Eugenia Tobal y Rocío Marengo: grabación, escondidas y explosivo rumor

Tras el reemplazo por unos días de Rocío Marengo a Eugenia Tobal en Escuela de cocina, se conoció la tensión que se vive dentro del programa y qué pasará.

12 feb 2026, 14:45
Estalló una sorpresiva y terrible interna en el ciclo Escuela de cocina (El Nueve) que tiene como protagonistas centrales de la historia a Eugenia Tobal y Rocío Marengo. La modelo, quien viene de dar a luz hace poco a su primer hijo Isidro, reemplazó a Tobal en la conducción del ciclo durante unos días.

Este jueves, la actriz regresó a las grabaciones del programa y lo hizo escondida en el baúl de un auto ante las cámaras de Intrusos (América Tv) presentes en el lugar.

Lo cierto es que la interna estaría a punto de explotar ya que desde la productora del ciclo gastronómico y el canal ven con buenos ojos sumar definitivamente a Marengo a la conducción del programa y que haga dupla con Tobal, algo que no le caería nada bien y que incluso podría derivar en su decisión de irse.

"Si bien es una decisión de Kuarzo que es la productora, me dicen que al canal le gustaría sumar a Rocío Marengo y que estén las dos como conductoras", precisó Paula Varela acerca de la feroz interna a punto de explotar en el programa de cocina.

A lo que Marcela Tauro agregó: "Dicen que Tobal llegó furiosa al canal con la producción porque ella intuye o siente que es un teje de la producción".

Varela sumó después en esa misma línea: "Una maldad, me lo titulan así. Sumarían a Rocío Marengo e irían las dos al frente del programa". Y Tauro sentenció ante esa posibilidad: "Te digo una cosa: entra Marengo, Tobal se va a fin de mes".

Alfonso Oliva en tanto amplió desde el estudio donde Eugenia Tobal llegó escondida en el baúl de un auto para evitar a la prensa sobre el motivo que más enojo a la producción del ciclo.

"Hay bronca en la producción por las vacaciones de Tobal que ella se fue cuando recién había arrancado el programa. El Tano (Roberto Ottini) tenía vacaciones y las pospuso para quedarse al frente", remarcó.

Daniel Ambrosino después se contactó con la propia Eugenia Tobal quien le confirmó que efectivamente había entrado en el baúl de un auto pero que fue "para sorprender a sus compañeros".

La comunicación trunca entre Rocío Marengo y Eugenia Tobal por el reemplazo en Escuela de cocina

En una nota con Intrusos (América TV), Rocío Marengo fue contundente y dejó en claro que nunca hubo intención de ser un reemplazo definitivo de Eugenia Tobal en el programa Escuela de cocina.

“Estuve haciendo un reemplazo de Eugenia Tobal durante tres días. A mí Kuarzo me puede, es una productora que siempre me hizo feliz. Me llamaron para el reemplazo y dije que sí. Es un programa súper divertido, fui el primer día a conocer la movida y me súper adapté”, contó feliz por la oportunidad que le dieron al aire.

Y dejó en claro que se contactaron por ella para ser reemplazo de unos días de Tobal: “Siempre se habló de un reemplazo. Siempre fue claro, es el programa de ella”, insistió.

Sin embargo, dejó un palito para la actitud que tuvo la actri con ella: “Que quede claro, es el programa de ella, fui a reemplazarla. Pero Eugenia, te estoy soplando la nuca. Le laburé y me clavó el visto. Yo le escribí buena onda para hablarlo y nunca me contestó, calculo que no lo vio. Le mandé mensaje diciéndole que era un reemplazo que me ofrecieron y que fui, pero no me contestó”, relató.

“Yo me puse en el lugar de Eugenia, está en Disney pasándola bien y de repente vio un titular sobre mi reemplazo. La verdad que yo estoy re contenta, en El Nueve me trataron bárbaro”, comentó Marengo.

Y para el final, aclaró que su participación en el ciclo ya llegó a su fin dejando la puerta abierta a otros proyectos: “Las ganas de trabajar juntos están, esta participación ya terminó y capaz hay otro programa, algo voy a hacer seguro. Estoy feliz porque la participación estuvo buena”.

