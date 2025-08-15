Ángela Torres, Benjamín Amadeo y Laura Esquivel brillaron en el evento solidario de Olga por el día del niño

Una de las sorpresas de la noche fue Rochi Belz, una fan de Taylor que se presentó en la puerta de Olga el día que se entregaban las entradas, tuvo la oportunidad de cantar un tema de la artista, y gustó tanto que la invitaron a cantar en el escenario del TDTAYLOR.

De esta manera, OLGA reafirma su compromiso de generar contenidos originales que combinan entretenimiento, comunidad y acciones solidarias, acercando a sus seguidores experiencias que trascienden la pantalla.

TDTaylor 2

Estos fueron los artistas y temas interpretados:

1. Orquesta Aeropuerto – The lakes

2. Koyno Koyan – Our song

3. Albana Fuentes – Love story

4. Benja Amadeo – Enchanted

5. Cami de Rosa – All too well

6. Yami Safdie – Blank space

7. Laura Esquivel – Style

8. Adollz – Shake it of

9. Juli Savioli – Look what you made me do

10. Ángela Torres – Lover

11. Evelyn Botto – The man

12. Paz Carrara – Cardigan

13. Coro del taller de canto para adultos del Collrgium Musicum de Buenos Aires – Marjorie

14. Minerva Casero – You are on your own kid

15. Ruggero – Fornight 16. Rochi Belz – Long live