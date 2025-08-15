A24.com

Ángela Torres, Benjamín Amadeo y Laura Esquivel brillaron en el evento solidario de Olga por el día del niño

El canal de streaming Olga llevó su programa TDT al teatro con fines solidarios con artistas de la talla de Ángela Torres, Benjamín Amadeo, Laura Esquivel y Minerva Casero, entre muchos otros, donde homenajearon a Taylor Swift.

15 ago 2025, 07:01
El canal de streaming Olga llevó su programa TDT al icónico Teatro Astros para una edición muy especial: TDTaylor, un evento solidario que celebró la música y el universo de Taylor Swift, donde figuras como Ángela Torres, Benjamín Amadeo y Laura Esquivel, entre muchas otras dijeron presente.

Para ser parte de la noche, el público canjeó su entrada por un juguete nuevo o en buen estado, destinado a Casa Cuna, para que muchos chicos del país puedan tener un regalo el día del niño.

El espectáculo se transmitió en vivo por el canal de YouTube de OLGA y por Flow. La conducción estuvo a cargo del equipo de TDT, Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi y Nico Ferrero y el escenario reunió a Albana Fuentes, Ángela Torres, Benjamín Amadeo, Koino Yokan, Laura Esquivel, Evelyn Botto, Juli Savioli, Yami Safdie, Minerva Casero, Ruggero, Paz Carrara y Cami De Rosa, quienes interpretaron algunos de los grandes éxitos de Taylor Swift con versiones propias y emocionantes.

Las entradas, entregadas el viernes previo, se agotaron en pocas horas. Quienes no consiguieron lugar en el teatro se sumaron desde todo el país a través de la transmisión en vivo, generando una gran comunidad online que acompañó cada momento del show, haciendo que TDTAYLOR fuera lo más visto del straming argentino durante la transmisión.

Una de las sorpresas de la noche fue Rochi Belz, una fan de Taylor que se presentó en la puerta de Olga el día que se entregaban las entradas, tuvo la oportunidad de cantar un tema de la artista, y gustó tanto que la invitaron a cantar en el escenario del TDTAYLOR.

De esta manera, OLGA reafirma su compromiso de generar contenidos originales que combinan entretenimiento, comunidad y acciones solidarias, acercando a sus seguidores experiencias que trascienden la pantalla.

Estos fueron los artistas y temas interpretados:

1. Orquesta Aeropuerto – The lakes

2. Koyno Koyan – Our song

3. Albana Fuentes – Love story

4. Benja Amadeo – Enchanted

5. Cami de Rosa – All too well

6. Yami Safdie – Blank space

7. Laura Esquivel – Style

8. Adollz – Shake it of

9. Juli Savioli – Look what you made me do

10. Ángela Torres – Lover

11. Evelyn Botto – The man

12. Paz Carrara – Cardigan

13. Coro del taller de canto para adultos del Collrgium Musicum de Buenos Aires – Marjorie

14. Minerva Casero – You are on your own kid

15. Ruggero – Fornight 16. Rochi Belz – Long live

     

 

