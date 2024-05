Ángela Torres reveló la drástica decisión que tomó China Suárez tras blanquear su romance con Rusherking

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), Ángela Torres remarcó que no quiere exponer detalles de su relación con Rusherking. "Estoy bien, estoy contenta, pero no voy a dar más detalles".

Ante la insistencia del cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz y cantante soltó más declaraciones. "Por ahora no vamos a convivir", aclaró y, cuando le preguntaron por La China Suárez, reveló una bomba.

Ángela contó que la ex de Rusheking la bloqueó en las redes. "Creo que me tiene bloqueada. Ni idea. Yo no me hago cargo. Yo no dejé de seguir a nadie", advirtió.

Rusherking sorprendió a todos con una foto íntima con Ángela Torres: así combaten el frío

Ángela Torres y Rusherking, pese a que ninguno quiere hablar demasiado públicamente, están disfrutando con todo de su incipiente relación. No solo sacan canciones juntos, sino que comparten la cotidianeidad y, de a poco, se animan a hacer eco de sus momentos en pareja en redes.

En esta oportunidad, él compartió una foto de una significativa cena vivida con la hija de Gloria Carrá puertas para adentro. Si bien no la etiquetó en su storie de Instagram, un peculiar detalle deja en evidencia que es ella la protagonista de su llamativa publicación.

En la imagen en cuestión se ve la mano de ella -con su característico tatuaje- revolviendo un guiso, ideal para afrontar el invierno. La actriz y cantante le preparó a su amor un plato suculento con lentejas, papa, zanahoria, cebolla, carne y salsa roja.

El tiempo pasa y, poco a poco, Rusherking y Ángela van afianzando su vínculo. Está claro que la relación va sobre rieles y pronto vendrá la confirmación oficial de su vínculo.