Aníbal Lotocki cada vez más complicado: será investigado por la muerte de Silvina Luna

En esta causa, en que la también fueron querellantes Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis, Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina.

En las últimas horas, se conoció otro duro revés judicial para Aníbal Lotocki, quien está detenido en el penal de Ezeiza por el delito de homicidio simple de Cristian Zárate: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de no investigar al médico por la muerte de Silvina Luna.

silvina luna .jpg

El periodista de caos policiales, Pampa Mónaco, informó desde las redes sociales del "duro revés para Aníbal Lotocki: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que desligaba al médico de la causa donde se investiga la muerte de Silvina Luna".

Y mostró el documento oficial de la Justicia que expresa: "En mérito del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: revocar la decisión traída a estudio en cuanto fue materia de recurso, con los alcances señalados en los considerandos. Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López integran esta sala conforme a la designación efectuada en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439".

En tanto, el abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando, expresó en diálogo con Clarín: "Ahora será investigado por presunto homicidio de Silvina. El Estado debe estar más allá, abrazando la nueva presencia de la víctima. Es un criterio jurídico avanzado y moderno, que tiene que ver con garantizarle el derecho a todos, no solamente a quienes se pensaban que eran los más importantes en un proceso como los imputados o el acusado, sino también para las víctimas".

anibal lotocki.jpg

Duro revés judicial para Aníbal Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola

Mariano Caprarola murió el 17 de agosto a los 49 años y desde entonces las miradas y cuestionamientos apuntaron a Aníbal Lotocki, quien había intervenido estéticamente al panelista años antes.

El abogado Fernando Burlando presentó una denuncia en la Justicia, afirmando que el fallecimiento tenía una relación de causalidad con el procedimiento estético al que fue sometido por el polémico cirujano.

En este marco, la fiscalía dispuso la realización de una serie de medidas de pruebas, a lo que la defensa de Lotocki, quien hoy está detenido en el penal de Ezeiza, pidió la prescripción de la causa.

Sin embargo, en las últimas horas la Justicia rechazó esa solicitud y la investigación por la muerte de Mariano Caprarola seguirá su curso.

En el ciclo DDM, América Tv, se explicó que "el magistrado estableció no hacer lugar a la solicitud efectuada por el abogado Diego Szpigiel, representante legal de Lotocki, por considerar prematuro el pedido, ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió, y así poder calcular los plazos de prescripción".

El periodista Martín Candalaft dio detalles del revés judicial para Aníbal Lotocki: "La defensa de Lotocki dice 'no se puede investigar a Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola porque la causa está prescripta'. Entonces, el juez se hace la siguiente pregunta '¿cuándo se hizo la operación de Lotocki hacia Mariano Caprarola?', no hay datos sobre eso, no lo aporta ni la defensa ni el denunciante".

"Por lo tanto, el juez dijo 'por el momento, la causa no está prescripta, porque no sé cuándo Aníbal Lotocki lo operó efectivamente a Mariano Caprarola'. La Justicia necesita algún tipo de documento para certificar esa situación o algún testimonio feaciente que diga 'Mariano Caprarola se operó con Aníbal Lotocki tal día'", continuó el panelista.

Y afirmó: "Eso por el momento no existe, por lo tanto, el juez dice 'hasta ahora este planteo que ustedes me hacen, señores defensores, de que la causa está prescripta, no lo podemos tomar, lo voy a rechazar'". A lo que Martín Candalaft sentenció: "Evidentemente era todo tan informal y marginal en el trabajo de Aníbal Lotocki, que ni siquiera tienen un documento que diga que Mariano Caprarola se operó tal día con Lotocki".

"Será trabajo del fiscal averiguar cuándo se realizó esa operación, y una vez que se determine cuándo se realizó esa operación sabremos si está prescripto o no. En el medio se están analizando un montón de documentos, parte de la historia clínica de Mariano Caprarola", añadió.

"¿Qué pasa si en la historia clínica se encuentra que Mariano Caprarola tenía granulomas?", preguntó Martín Candalaft. Y Mariana Fabbiani afirmó: "Sería una coincidencia con el caso de Silvina Luna, seguro".

A lo que el periodista cerró: "Ahí sí se podría avanzar y la situación se complicaría aún más todavía. Pero por el momento, Aníbal Lotocki sigue investigado por la muerte de Caprarola".