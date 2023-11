Duro revés judicial para Aníbal Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola

En este marco, la fiscalía dispuso la realización de una serie de medidas de pruebas, a lo que la defensa de Lotocki, quien hoy está detenido en el penal de Ezeiza, pidió la prescripción de la causa.

Sin embargo, en las últimas horas la Justicia rechazó esa solicitud y la investigación por la muerte de Mariano Caprarola seguirá su curso.

En el ciclo DDM, América Tv, se explicó que "el magistrado estableció no hacer lugar a la solicitud efectuada por el abogado Diego Szpigiel, representante legal de Lotocki, por considerar prematuro el pedido, ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió, y así poder calcular los plazos de prescripción".

El periodista Martín Candalaft dio detalles del revés judicial para Aníbal Lotocki: "La defensa de Lotocki dice 'no se puede investigar a Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola porque la causa está prescripta'. Entonces, el juez se hace la siguiente pregunta '¿cuándo se hizo la operación de Lotocki hacia Mariano Caprarola?', no hay datos sobre eso, no lo aporta ni la defensa ni el denunciante".

"Por lo tanto, el juez dijo 'por el momento, la causa no está prescripta, porque no sé cuándo Aníbal Lotocki lo operó efectivamente a Mariano Caprarola'. La Justicia necesita algún tipo de documento para certificar esa situación o algún testimonio feaciente que diga 'Mariano Caprarola se operó con Aníbal Lotocki tal día'", continuó el panelista.

Y afirmó: "Eso por el momento no existe, por lo tanto, el juez dice 'hasta ahora este planteo que ustedes me hacen, señores defensores, de que la causa está prescripta, no lo podemos tomar, lo voy a rechazar'". A lo que Martín Candalaft sentenció: "Evidentemente era todo tan informal y marginal en el trabajo de Aníbal Lotocki, que ni siquiera tienen un documento que diga que Mariano Caprarola se operó tal día con Lotocki".

"Será trabajo del fiscal averiguar cuándo se realizó esa operación, y una vez que se determine cuándo se realizó esa operación sabremos si está prescripto o no. En el medio se están analizando un montón de documentos, parte de la historia clínica de Mariano Caprarola", añadió.

"¿Qué pasa si en la historia clínica se encuentra que Mariano Caprarola tenía granulomas?", preguntó Martín Candalaft. Y Mariana Fabbiani afirmó: "Sería una coincidencia con el caso de Silvina Luna, seguro".

A lo que el periodista cerró: "Ahí sí se podría avanzar y la situación se complicaría aún más todavía. Pero por el momento, Aníbal Lotocki sigue investigado por la muerte de Caprarola".

Aníbal Lotocki habría tenido conductas suicidas y hay preocupación: "Manifestó que no quería vivir"

El polémico cirujano Aníbal Lotocki se entregó y quedó detenido luego del la orden de arresto de la Justicia en el marco de la causa por la muerte de Cristian Zárate.

En los últimos días se conocieron detalles de los días del cuestionado galeno en el penal de Ezeiza. Según trascendió, está solo, deprimido y hay preocupación en su entorno por su estado de salud.

El pasado miércoles corrió un fuerte rumor, que indicaba que Aníbal Lotocki había sido apuñalado por otro recluso. Sin embargo, esa información fue desmentida por la abogada del cirujano, Ileana Lombardo.

En A la Barbarossa, Telefe, la periodista Pía Shaw reveló que el médico está pasando por días de mucha angustia y tiene pensamientos suicidas.

"Ayer a las 17 horas, Aníbal Lotocki fue trasladado nuevamente al hospital intramuros porque no quiso levantarse de la cama en la recorrida de los agentes, tenía una depresión muy fuerte y manifestó que no quería vivir", contó.

Además, la panelista del programa de Georgina Barbarossa señaló que le iban a practicar estudios y volvería a su celda. "Le iban a realizar chequeos médicos y después regresaba al pabellón", agregó.

Finalmente, el columnista en policiales Paulo Kablan advirtió que la situación que atraviesa Aníbal Lotocki pone en alerta a las autoridades del penal de Ezeiza.

"El solo hecho de manifestar una intención de autolesionarse. Eso, dentro del sistema penitenciario, implica una intervención inmediata", sentenció.